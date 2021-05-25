«Нескромні фото» з випускного альбому відредагувала школа у США — курйози

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«Нескромні фото» з випускного альбому відредагувала школа Bartram Trail з американського штату Флорида — адміністрація навчального закладу вирішила «підправити» фотографії 80 школярок, щоб зробити їх «менш відвертими».

У випускному альбомі були заретушовані плечі школярок і занадто відкриті декольте. За словами представників школи, світлини не відповідали «скромному» дрес-коду. Водночас школярки стверджують, що фото відредагували без їхнього дозволу, і звинувачують адміністрацію в сексизмі.

У дрес-коді школи вказано, що жіночі блузки та сорочки «повинні повністю закривати плечі», а також бути «скромними, не надто відкритими або такими, що привертають увагу». Окрім цього, забороняється «надлишкова косметика» та «екстравагантні зачіски».

За словами учениць, фотографії школярів чоловічої статі адміністрація залишила без змін, хоча вони теж порушували дрес-код.

До фотографій хлопців, наприклад, команди плавців та інших спортивних світлин, у них не було питань, — повідомила журналістам 15-річна школярка Райлі О’Кіф.



Раніше школа просто відмовлялася розміщувати фотографії, що не відповідають дрес-коду. Тепер після хвилі критики на адресу школи адміністрація погодилася повернути гроші (100 дол.) батькам, котрі незадоволені внесеними в одяг школярок змінами.

Джерело: ВВС