Встреча «нормандских» советников — Арестович рассказал, что будут обсуждатьhttps://racurs.ua/n155160-vstrecha-normandskih-sovetnikov-arestovich-rasskazal-chto-budut-obsujdat.htmlРакурс
Встреча политических советников лидеров государств «нормандской четверки» должна состояться сегодня, 26 мая.
Спикер украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович рассказал об этом в комментарии агентству УНН.
По совам Арестовича, участники встречи планируют обсудить следующие вопросы:
- прекращение огня;
- обмен пленными;
- кластеры по реализации минских договоренностей.
Предыдущая встретича советников состоялась 19 апреля. В начале мая глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявлял, что новая встреча может состояться до конца месяца и пройдет в очном формате. Других подробностей он тогда не приводил.
Напомним, в начале марта президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с каждым лидером «нормандской четверки» отдельно, если они не смогут собраться на саммит.
Источник: УНН