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Алексей Арестович, фото: «Діло»

Встреча «нормандских» советников — Арестович рассказал, что будут обсуждать

26 мая 2021, 08:38
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Встреча политических советников лидеров государств «нормандской четверки» должна состояться сегодня, 26 мая.

Спикер украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович рассказал об этом в комментарии агентству УНН.

По совам Арестовича, участники встречи планируют обсудить следующие вопросы:

  • прекращение огня;
  • обмен пленными;
  • кластеры по реализации минских договоренностей.

Предыдущая встретича советников состоялась 19 апреля. В начале мая глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявлял, что новая встреча может состояться до конца месяца и пройдет в очном формате. Других подробностей он тогда не приводил.


Напомним, в начале марта президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с каждым лидером «нормандской четверки» отдельно, если они не смогут собраться на саммит.

Источник: УНН


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