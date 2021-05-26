Алексей Арестович, фото: «Діло»

https://racurs.ua/n155160-vstrecha-normandskih-sovetnikov-arestovich-rasskazal-chto-budut-obsujdat.html

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Встреча политических советников лидеров государств «нормандской четверки» должна состояться сегодня, 26 мая.

Спикер украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович рассказал об этом в комментарии агентству УНН.

По совам Арестовича, участники встречи планируют обсудить следующие вопросы:

прекращение огня;

обмен пленными;

кластеры по реализации минских договоренностей.

Предыдущая встретича советников состоялась 19 апреля. В начале мая глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявлял, что новая встреча может состояться до конца месяца и пройдет в очном формате. Других подробностей он тогда не приводил.

Напомним, в начале марта президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с каждым лидером «нормандской четверки» отдельно, если они не смогут собраться на саммит.

Источник: УНН