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В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: Управление здравоохранения Кропивницкого городского совета

Коронавирус в Украине — за сутки умерли более 200 больных (ИНФОГРАФИКА)

26 мая 2021, 09:48
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Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться. За прошедшие сутки, 25 мая, были зафиксированы еще 3 тыс. 395 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Среди новых случаев заболевания — 154 ребенка и 73 медработника. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Больше всего новых случаев коронавируса за сутки обнаружили в таких регионах Украины:

  • Киеве — 385;
  • Харьковской области — 328;
  • Днепропетровской области — 277;
  • Запорожской области — 219;
  • Киевской области — 208.

Госпитализировали за сутки 1 тыс. 778 человек. В настоящее время на коронавирус в Украине болеют 149,9 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные сервиса СНБО по мониторингу распространения COVID-19.

Умерли за сутки 208 больных, выздоровели — 14 тыс. 987 пациентов. За сутки спроведены 71 тыс. 988 тестирований на коронавирус.

За все время эпидемии COVID-19 в Украине:

  • заболели 2 млн 189 тыс. 858 человек;
  • выздоровел 1 млн 990 тыс. 51 пациент;
  • умерли 49 тыс. 893 больных.

Коронавирус в Украине, инфографика: СНБО

Коронавирус в Украине, инфографика: СНБО

Коронавирус в Украине, инфографика: СНБО

Прививки от коронавируса за сутки получили 16 тыс. 387 человек. Из них:


  • первую из двух необходимых доз получили 5 тыс. 221 человек;
  • полностью иммунизированы — 11 тыс. 166 человек.

За все время кампании по вакцинации населения привиты 987 тыс. 193 человека. Из них:

  • первую дозу вакцины получили 987 тыс. 191 человек;
  • две дозы (полностью иммунизированы) — 97 тыс. 391 человек.

Вакцинация в Украине, инфографика: Минздрав

Источник: Ракурс


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