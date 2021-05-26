Фильм о героях АТО показали в оккупированном Севастополе. Фото: bolshoekino.com

https://racurs.ua/n155166-film-o-geroyah-ato-vmesto-propagandy-pokazali-v-okkupirovannom-sevastopole.html

Ракурс

Кинофестиваль «Золотой витязь» в оккупированном Севастополе не обошелся без казусов.

В кинотеатре «Москва» сорвался показ пропагандистского фильма боевиков «Ополченочка». Вместо него показали «ленту о героях АТО». Об этом сообщает «Крым.Реалии».

В YouTube уже опубликовали видео, на котором видно, как фильм не смогли включить, а режиссер ленты об оккупантах и один из боевиков ЛНР Роман Разум сразу заявил, что это «диверсия». Впоследствии организаторы фестиваля сообщили, что фильм покажут 25 мая в кинотеатре «Моряк».

Впоследствии режиссер написал в Telegram, что видел, что в интернете есть украинские фильмы о героях АТО, которые переименованы в «Ополченочку». По его словам, украинцы делают это «специально с целью подсунуть зрителю фейковый фильм».

Судя по всему, технический персонал кинофестиваля «Золотой витязь» скачал такую версию, хотя специальную копию нашего фильма мы отправляли им и несколько дней подряд обсуждали технические вопросы показа. Худшим оказалось то, что был неисправным проектор, и показать фильм приглашенным зрителям вообще не удалось, — написал наемник.

Как известно, фильм «Ополченочка» сняли в Луганске при поддержке оккупационной администрации. Пропагандистскую ленту, которая рассказывает о женщинах в рядах боевиков, презентовали в мае 2019 года. Но выяснилось, что героиня этого фильма Светлана Дрюк еще в марте 2019 перешла на сторону Украины.

Напомним, россияне запланировали снять в космосе пропагандистский фильм. В начале октября 2021 года на Международную космическую станцию отправятся российская актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко.

Источник: «Крым.Реалии»