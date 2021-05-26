США вилучили у Юрія Луценка листування з Джуліані

https://racurs.ua/ua/n155168-ssha-vyluchyly-u-uriya-lucenka-lystuvannya-z-djuliani.html

Ракурс

США вилучили у Юрія Луценка листи до Джуліані — колишній генеральний прокурор України, ймовірно, фігурує в американському розслідуванні проти адвоката екс-президента Дональда Трампа — Руді Джуліані.

Про це пишуть Bloomberg та Reuters, посилаючись на матеріали справи та заяву Джозефа Бонді, адвоката колишнього соратника Джуліані Лева Парнаса.

Федеральні прокурори Нью-Йорка вилучили листування з Джуліані з електронної пошти Луценка та двох інших українців. Слідство у США вивчає, чи порушував Джуліані закон про іноземний лобізм.

Імена українців були відредаговані, втім редагування зробили так, що їх було видно під час копіюванні тексту і перегляді в текстовому редакторі. Раніше прокуратура США отримала доступ до аккаунту Луценко приблизно в той же час, коли слідчі отримали доступ до аккаунту Джуліані в iCloud.

Представник прокурора США наразі відмовився від коментарів. Reuters додає, що Луценко повідомив, що «в нього немає новин» і що він «не спілкувався з Джуліані ані телефоном, ані поштою».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що історія з імпічментом Дональда Трампа у 2019 році отримала продовження. Екс-радник президента України Ігор Новіков оприлюднив розшифровку телефонної розмови з адвокатом Руді Джуліані, яка передувала скандальному дзвінку Трампа Володимиру Зеленському.

Новіков пішов у відставку з Офісу президента восени 2020 року, 40-хвилинна розмова відбулася 22 липня 2019 року, за три дні до того, як говорили Трамп і Зеленський. Крім Новікова, під час дзвінка був присутній Андрій Єрмак. Джуліані натякав на необхідність кримінального розслідування щодо сина Джо Байдена.

Джерело: Bloomberg та Reuters.