Последствия кораблекрушения у побережья Японии, фото: NHK

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Столкновение кораблей с летальным исходом произошло у побережья японского острова Хоккайдо (второго по величине острова Японского архипелага). Инцидент произошел сегодня, 26 мая, примерно в 6.00 по местному времени в Охотском море, примерно в 23 км к северо-востоку от порта Момбэцу.

Столкнулись японское рыболовное судно «Дайхати Хоккомару» и российское судно «Амур». Об этом сообщает японский телеканал NHK.

Отмечается, что водоизмещение российского судна гораздо больше — 662 тонны против 9,7 тонны у «Дайхати Хоккомару.

В результате столкновения японское судно перевернулось. Трое из пяти рыбаков, которые на нем находились, погибли. Еще двух человек спас «Амур». Тела погибших, а также пострадавших моряков патрульный корабль японского Управления безопасности на море доставил в порт Момбэцу.

Также в этот порт направился «Амур» для установления обстоятельств инцидента.

Напомним, в августе 2017 у Сингапура ракетный эсминец США столкнулся с торговым судном.

Источник: NHK