Перший літак «Белавіа» не пустили в ЄС, він кружляв у небі Білорусі

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Літак білоруської авіакомпанії «Белавіа», який 26 травня планував виконати рейс Мінськ-Барселона, після довгого кружляння у небі Білорусі, повернув у аеропорт вильоту в столиці сусідньої країни. Згодом стало відомо, що Польща не пустила його у свій повітряний простір.

Як видно з фото сайту, що відстежує рух літаків, борт Belavia рейсу BRU869 намотав близько десяти кіл в районі білоруського міста Пружани неподалік кордону з Польщею.

Потім літак почав рухатися в напрямку Мінська. Пізніше польський авіарегулятор повідомив, що борт «Белавіа» не допустили в польське небо.

Коментарів від авіакомпанії у Мінську досі немає.

Відомо, що уряд Литви також заборонив білоруським авіаперевізникам заходити в повітряний простір Литви.

Нагадаємо, 23 травня військові винищувачі Білорусі за наказом диктатора Олександра Лукашенка змусили приземлитися в Мінську пасажирський літак Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса. На борту літака перебували колишній головний редактор опозиційного Телеграм-каналу Nexta, який висвітлював акції протесту в Білорусі, Роман Протасевич та його дівчина. Вони були затримані. Авіакомпанія Ryanair, а також уряди низки країн назвали дії влади Білорусі «актом спонсорованого державою авіапіратства» та «актом держтероризму». Євросоюз закликав авіакомпанії припинити польоти над країною. Авіасполучення з Білоруссю припинила Україна і Велика Британія, авіаперевізники багатьох інших країн перестали літати над територією країни. 25 травня Мінськ на два місяці арештував дівчину Протасевича. Також було оприлюднено відео її допиту.