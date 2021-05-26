Прогноз погоды на июнь опубликовали синоптики

В июне активизируется грозовая деятельность, фото:

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Ракурс

Погода в июне 2021 ожидается со средней месячной температурой +18…+22° (в горах — +14…+18°).

Такие показатели будут близки к климатической норме. Об этом говорится в прогнозе погоды на июнь, опубликованном Укргидрометцентром.

Месячное количество осадков также будет в пределах климатической нормы и составит 44−78 мм (в Карпатах до 160 мм), прогнозируют синоптики.

В Гидрометцентре отмечают, что в июне обычно активизируется грозовая деятельность, чаще наблюдаются град и шквалы.

Средняя месячная температура воздуха в июне, как правило, составляет +17…+22°, в горных районах — +11…+18°.

Абсолютный минимум температуры воздуха для июня составляет 0…+9° (в горах Крыма, в западных, северных, восточных и Днепропетровской областях местами -0,3…- 3 °, на высокогорье Карпат — до -5°).

Абсолютный максимум температуры воздуха составляет +31…+38,5° (в Одесской, Херсонской, Харьковской, Луганской областях — местами +39…+39,8 °, в горных районах — +25…+29°).

Напомним, синоптики считают, что лето-2021 в Украине будет жарким, однако рекордных температур, как в 2010 году, ожидать не стоит.