Украина запретила импорт электричества из РФ и Беларуси. Фото: persona.top

https://racurs.ua/n155176-import-elektrichestva-v-ukrainu-iz-rf-i-belarusi-zapretili.html

Ракурс

Украина запретила импорт электричества из Российской Федерации и Беларуси.

Национальная комиссия по регулированию сферы энергетики и коммунальных услуг приняла решение временно, до 1 октября 2021 года, запретить импортировать российскую и белорусскую электроэнергию. Решение было принято по инициативе Минэнерго на заседании 26 мая.

Как отметил глава комиссии Валерий Тарасюк, НКРЭКУ должна совместно с правительством мониторить состояние подготовки к осенне-зимнему периоду и состояние накопления угля. Он подчеркнул, что зимой 2021 года импорт света из РФ и Беларуси был необходимым. Чиновник не исключил, что после 1 октября Украина снова будет покупать свет в Беларуси и России.

Как известно, 17 мая министр энергетики Герман Галущенко попросил НКРЭКУ запретить импорт электроэнергии из России и Беларуси, потому что эти страны не являются сторонами Энергетического сообщества. Министр тогда отметил, что ориентация на импорт электроэнергии из стран-нечленов Энергосообщества противоречит стратегическим целям Украины в сфере энергетики и потенциально угрожает энергобезопасности.

Также Галущенко отметил, что необходимо интегрировать энергосистемы Украины в ENTSO-E. А ключевым требованием при присоединении ОЭС Украины к ENTSO-E является обеспечение достаточности собственных генерирующих мощностей для покрытия прогнозируемого спроса на электроэнергию.

Напомним, 15 апреля Украина возобновила прямые закупки электроэнергии у российского государственного монополиста «Интеррао». В партии «Слуга народа» заявили, что такие действия можно считать диверсией.