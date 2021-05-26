Угон самолета одобрил Кремль, Лукашенко за это поплатится — Берлин

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В Германии не исключают причастности России к похищению самолета Ryanair. В свою очередь, Эмманюэль Макрон, президент Франции, требует нового подхода Евросоюза к России и Беларуси.

Макрон назвал неэффективной санкционную политику Брюсселя в отношении Москвы и Минска. Он призвал в корне пересмотреть взаимоотношения с этими странами.

Евросоюзу стоит задаться вопросом о том, как могут выглядеть более действенные ответы, — отметил глава французского государства.

Он призвал разработать краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную стратегии отношений с РФ, пишет DW.

Нужно исходить из того, что государственный угон самолета был одобрен в Кремле или даже получил оперативную поддержку со стороны России, — заявил глава комитета по иностранным делам бундестага Германии Норберт Реттген.

По мнению Реттгена, без масштабной поддержки президента страны-агрессора Владимира Путина Лукашенко уже давно потерял бы власть. Он также призвал ввести жесткие санкции против «всех опор режима Лукашенко»: военных, полиции, администрации, спецслужб и госпредприятий.

Мнение о том, что Россия может быть причастна к операции по принудительной посадке лайнера Ryanair в Минске, разделяет и глава фракции консервативной Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер.

Руководство в Москве больше не хочет добрососедских отношений с Европой и вместо этого целенаправленно идет на конфликт, — заявил политик.

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас назвал похищение самолета Ryanair и арест оппозиционного блогера Романа Протасевича «подлостью Лукашенко, которую трудно превзойти».

Каждому диктатору, который задумывает подобное, нужно дать понять, что за это придется заплатить горькую цену, — цитирует Маса агентство Reuters.



Напомним, 23 мая военные истребители Беларуси по приказу диктатора Александра Лукашенко заставили приземлиться в Минске пассажирский самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. На борту самолета находились бывший главный редактор оппозиционного Телеграм-канала NEXTA, который освещал акции протеста в Беларуси, Роман Протасевич и его девушка. Они были задержаны. Авиакомпания Ryanair, а также правительства ряда стран назвали действия властей Беларуси «актом авиапиратства» и «актом гостерроризма». Евросоюз призвал авиакомпании прекратить полеты над страной. Авиасообщение с Беларусью прекратила Украина и Великобритания, авиаперевозчики многих других стран перестали летать над территорией страны. 25 мая Минск на два месяца арестовал девушку Протасевича. Также было обнародовано видео ее допроса.

Источник: DW.