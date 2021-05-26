Викрадення літака схвалив Кремль, Лукашенко за це заплатить - Берлін

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У Німеччині не виключають причетності Росії до викрадення літака Ryanair. Водночас Емманюель Макрон, президент Франції, вимагає нового підходу Євросоюзу до Росії і Білорусі.

Макрон назвав неефективною санкційну політику Брюсселя щодо Москви і Мінська. Він закликав докорінно переглянути взаємини з цими країнами.

Євросоюзу варто задатися питанням про те, як можуть виглядати більш дієві відповіді, — зазначив глава французької держави.

Він закликав розробити короткострокову, середньострокову і довгострокову стратегію відносин з РФ, пише DW.

Потрібно щонайменше виходити з того, що викрадення літака державою було схвалено у Кремлі або навіть отримано оперативну підтримку з боку Росії, — заявив глава комітету із закордонних справ бундестагу Німеччини Норберт Реттген.

На думку Реттгена, без масштабної підтримки президента країни-агресора Володимира Путіна Лукашенко вже давно б втратив владу. Він також закликав запровадити жорсткі санкції проти «всіх опор режиму Лукашенка»: військових, поліції, адміністрації, спецслужб і держпідприємств.

Думку про те, що Росія може бути причетна до операції з примусової посадки лайнера Ryanair в Мінську, розділяє й очільник фракції консервативної Європейської народної партії в Європарламенті Манфред Вебер.

Керівництво в Москві більше не хоче добросусідських відносин з Європою і замість цього цілеспрямовано йде на конфлікт, — заявив політик.

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Мас назвав викрадення літака Ryanair і арешт опозиційного блогера Романа Протасевича «підлістю Лукашенка, яку важко перевершити».

Кожному диктатору, який задумує подібне, потрібно дати зрозуміти, що за це доведеться заплатити гірку ціну, — цитує Маса агентство Reuters.



Нагадаємо, 23 травня військові винищувачі Білорусі за наказом диктатора Олександра Лукашенка змусили приземлитися в Мінську пасажирський літак Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса. На борту літака перебували колишній головний редактор опозиційного Телеграм-каналу Nexta, який висвітлював акції протесту в Білорусі, Роман Протасевич та його дівчина. Вони були затримані. Авіакомпанія Ryanair, а також уряди низки країн назвали дії влади Білорусі «актом спонсорованого державою авіапіратства» та «актом держтероризму». Євросоюз закликав авіакомпанії припинити польоти над країною. Авіасполучення з Білоруссю припинила Україна і Велика Британія, авіаперевізники багатьох інших країн перестали літати над територією країни. 25 травня Мінськ на два місяці арештував дівчину Протасевича. Також було оприлюднено відео її допиту.

Джерело: DW.