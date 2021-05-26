Президент Володимир Зеленський. Фото: Суспільне

https://racurs.ua/ua/n155174-ohoronu-zelenskogo-zvynuvatyly-u-stejenni-za-zmi-detali.html

Ракурс

Журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» заявили про те, що за ними стежить охорона президента Володимира Зеленського.

Про посилену увагу з боку Управління державної охорони 25 травня заявив журналіст Михайло Ткач. Він відзначив, що стежити за знімальною групою розпочали після прес-конференції президента, які відбулася на авіазаводі «Антонов» 20 травня. Про це йдеться у повідомленні Ткача у Facebook.

Розслідувач переконує, що охорона Зеленського отримала завдання контролювати місцезнаходження знімальної групи, щоб та не зняла «ще більше відповідей на питання: ким за два роки президентства став Зеленський — ворогом чи частиною олігархічної системи».

Шановні УДО, я сьогодні виглядаю ось так. Куртка синя. Кросівки білі. Не переплутайте. Машину ви знаєте. А Керівник УДО на прес-конференції президента в момент, коли я ставив питання його начальнику про таємні зустрічі влади з олігархами, виглядав ось так. Гарного вечора. Президент поїхав з ОП о 18.30, — заявив Ткач.



Нагадаємо, ЗМІ з’ясували, що в рамках розслідування кримінального провадження про вбивство журналіста Павла Шеремета правоохоронці прослуховували телефони активіста Сергія Стерненка, а також знайомих вбитої Катерини Гандзюк.