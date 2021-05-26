Президент Владимир Зеленский. Фото: Общественное

https://racurs.ua/n155174-ohranu-zelenskogo-obvinili-v-slejke-za-smi-detali.html

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Журналисты программы «Схемы: коррупция в деталях» заявили о том, что за ними следит охрана президента Владимира Зеленского.

Об усиленном внимании со стороны Управления государственной охраны 25 мая заявил журналист Михаил Ткач. Он отметил, что следить за съемочной группой начали после пресс-конференции президента, которая состоялась на авиазаводе «Антонов» 20 мая. Об этом говорится в сообщении Ткача в Facebook.

Расследователь утверждает, что охрана Зеленского получила задание контролировать местонахождения съемочной группы, чтобы она не сняла «еще больше ответов на вопрос: кем за два года президентства стал Зеленский — врагом или частью олигархической системы».

Уважаемые УДО, я сегодня выгляжу вот так. Куртка синяя. Кроссовки белые. Не перепутайте. Машину вы знаете. А руководитель УГО на пресс-конференции президента в момент, когда я задавал вопросы его начальнику о тайных встречах власти с олигархами, выглядел вот так. Хорошего вечера. Президент уехал из ОП в 18.30, — заявил Ткач.



Напомним, СМИ выяснили, что в рамках расследования уголовного производства об убийстве журналиста Павла Шеремета правоохранители прослушивали телефоны активиста Сергея Стерненко, а также знакомых убитой Екатерины Гандзюк.