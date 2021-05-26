В Украине могут поднять выплаты при рождении ребенка, фото: Dity te ua

https://racurs.ua/n155173-podnyat-vyplaty-pri-rojdenii-rebenka-gotovitsya-kabmin-dokument.html

Ракурс

Выплаты при рождении ребенка в Украине могут поднять до 50 тыс. грн и установить ежегодную индексацию.

Это предусматривает законопроект «О государственной помощи семьям с детьми», который стоит в повестке дня запланированного на 13.00 26 мая заседание правительства.

В случае вступления в силу соответствующего закона;

с 1 января 2022 года выплаты из бюджета при рождении ребенка вырастут до 50 тыс. грн;

выплата помощи будет осуществляться в размере 25% общего размера;

остальную сумму будут выплачивать в течение следующих 36 месяцев равными частями в порядке, установленном Кабмином;

с 1 марта 2023 года, а в дальнейшем ежегодно с 1 января размер выплат будет увеличиваться на прогнозный показатель роста индекса потребительских цен (декабрь по сравнению с декабрем предыдущего года);

также возрастет размер помощи при усыновлении ребенка, поскольку такая помощь предоставляется в размере, установленном для выплаты помощи при рождении ребенка.

В настоящее время размер помощи при рождении ребенка составляет 41 тыс. 280 грн. Из них

10 тыс. 320 грн выплачиваются сразу;

остальная сумма выплачивается в течение следующих 36 месяцев.

Напомним, в ноябре 2020 правительство своим решением вернул «пакет малыша».