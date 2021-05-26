Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Украине могут поднять выплаты при рождении ребенка, фото: Dity te ua

Поднять выплаты при рождении ребенка готовится Кабмин (ДОКУМЕНТ)

26 мая 2021, 12:08
999

Выплаты при рождении ребенка в Украине могут поднять до 50 тыс. грн и установить ежегодную индексацию.

Это предусматривает законопроект «О государственной помощи семьям с детьми», который стоит в повестке дня запланированного на 13.00 26 мая заседание правительства.

В случае вступления в силу соответствующего закона;

  • с 1 января 2022 года выплаты из бюджета при рождении ребенка вырастут до 50 тыс. грн;
  • выплата помощи будет осуществляться в размере 25% общего размера;
  • остальную сумму будут выплачивать в течение следующих 36 месяцев равными частями в порядке, установленном Кабмином;
  • с 1 марта 2023 года, а в дальнейшем ежегодно с 1 января размер выплат будет увеличиваться на прогнозный показатель роста индекса потребительских цен (декабрь по сравнению с декабрем предыдущего года);
  • также возрастет размер помощи при усыновлении ребенка, поскольку такая помощь предоставляется в размере, установленном для выплаты помощи при рождении ребенка.

В настоящее время размер помощи при рождении ребенка составляет 41 тыс. 280 грн. Из них


  • 10 тыс. 320 грн выплачиваются сразу;
  • остальная сумма выплачивается в течение следующих 36 месяцев.

Напомним, в ноябре 2020 правительство своим решением вернул «пакет малыша».

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров