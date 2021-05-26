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Ракурс
Камень с древнего океана Тетис нашли на вершине Карпат

Камень с древнего океана Тетис нашли на вершине Карпат (ФОТО)

26 мая 2021, 11:40
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Камень с древнего океана Тетис нашли на вершине горы Поп Иван Черногорский в Ивано-Франковской области. Камень ценен тем, что имеет отпечаток флоры, вероятно, древнего океана Тетис.

Об этом в Фейсбуке сообщил начальник Яворницького поисково-спасательного отделения ГСЧС в Ивано-Франковской области Василий Фицак.

Отпечаток на вершине Поп Иван. Возможно, это флора Тетиса, — предположил Фицак.

Тетис — древний Средиземный океан и система древних морских бассейнов, которые простиралась через Северо-Западную Африку, Южную Европу, Малую Азию, Кавказ, Индокитай и существовали в мезозое и палеогеновом периоде кайнозоя (то есть в период от 320 до 66,5 млн лет назад). Считается, что Средиземное, Черное и Каспийское моря являются остатками Тетис.


Окаменелости морских жителей, которые до сих пор находят в Европе от Альп до Карпат, а также на территории Турции и Ирана, позволили развить теорию о существовании внутреннего моря между древними континентами Лавразией и Гондваной.

Впоследствии ученые говорили о существовании двух океанов Тетис: Палеотетиса — 320−260 млн лет назад и Неотетиса (или просто Тетиса) 200−66,5 млн лет назад. Увеличение Атлантического и Индийского океанов и дальнейшее смещение плит привели к постепенному сокращению размеров Неотетиса. В конце концов, около 66,5 млн лет назад остатки Гондваны столкнулись с Лавразией, образовав Альпийско-Гималайский горный пояс, к которому относятся Пиренеи, Альпы, Карпаты и Гималаи. После столкновения континентов Тетис еще некоторое время был водоемом небольшой глубины, покрывавший большую часть южной Евразии. Восточная часть Средиземного моря, Черное и Каспийское моря, Персидский залив, а также моря Малайского архипелага являются остатками Тетиса.

Источник: Ракурс


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