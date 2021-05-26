Камінь з прадавнього океану Тетіс знайшли на вершині Карпат

https://racurs.ua/ua/n155172-kamin-z-pradavnogo-okeanu-tetis-znayshly-na-vershyni-karpat-foto.html

Ракурс

Камінь з прадавнього океану Тетіс знайшли на вершині гори Піп Іван Чорногірський в Івано-Франківській області. Камінь цінний тим, що має відбиток флори, ймовірно, прадавнього океану Тетіса.

Про це у Фейсбук повідомив начальник Явірницького пошуково-рятувального відділення ДСНС в Івано-Франківській області Василь Фіцак.

Відбиток на вершині Піп Івана. Можливо, це флора Тетіса, — припустив Фіцак.

Тетіс — давній Середземний океан й система давніх морських басейнів, що простягалася через Північно-Західну Африку, Південну Європу, Малу Азію, Кавказ, Індокитай і існувала в мезозої та палеогеновому періоді кайнозою (тобто в період від 320 до 66,5 млн років тому). Вважають, що Середземне, Чорне і Каспійське моря є залишками Тетісу.

Скам’янілості морських жителів, які досі знаходять в Європі від Альп до Карпат, а також на території Туреччини й Ірану, дозволили розвинути теорію про існування внутрішнього моря між стародавніми континентами Лавразією і Гондваною.

Згодом науковці говорили про існування двох океанів Тетіс: Палеотетіс 320−260 млн років тому і Неотетіс (або просто Тетіс) 200−66,5 млн років тому. Збільшення Атлантичного й Індійського океанів і подальший зсув плит призвели до поступового скорочення розмірів Неотетісу. Зрештою, близько 66,5 млн років тому залишки Гондвани зіткнулися з Лавразією, утворивши Альпійсько-Гімалайський гірський пояс, до якого належать Піренеї, Альпи, Карпати і Гімалаї. Після зіткнення континентів Тетіс ще деякий час був водоймою невеликої глибини, що покривав велику частину південної Євразії. Східна частина Середземного моря, Чорне і Каспійське моря, Перська затока, а також моря Малайського архіпелагу є залишками Тетіса.