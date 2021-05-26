В Україні можуть підняти виплати при народженні дитини, фото: Dity te ua

https://racurs.ua/ua/n155173-pidnyaty-vyplaty-pry-narodjenni-dytyny-gotuietsya-kabmin-dokument.html

Ракурс

Виплати при народженні дитини в Україні можуть підняти до 50 тис. грн та встановити щорічну індексацію.

Це передбачає законопроект «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», який є в порядку денному запланованого на 13.00 26 травня засідання уряду.

У разі набуття чинності відповідним законом;

з 1 січня 2022 року виплати з бюджету при народженні дитини зростуть до 50 тис. грн;

виплата допомоги здійснюватиметься в розмірі 25% загального розміру;

решту суми виплачуватимуть протягом наступних 36 місяців рівними частинами у порядку, встановленому Кабміном;

з 1 березня 2023 року, а надалі щороку з 1 січня розмір виплат збільшуватиметься на прогнозний показник зростання індексу споживчих цін (грудень порівняно з груднем попереднього року);

також зросте розмір допомоги при усиновленні дитини, оскільки така допомога надається в розмірі, встановленому для виплати допомоги при народженні дитини.

Наразі розмір допомоги при народженні дитини становить 41 тис. 280 грн. З них:

10 тис. 320 грн виплачуються відразу;

решта суми виплачується протягом наступних 36 місяців.

Нагадаємо, у листопаді 2020 року уряд своїм рішенням повернув «пакунок малюка».