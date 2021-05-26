Україна заборонила імпорт електрики з РФ та Білорусі. Фото: persona.top

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Україна заборонила імпорт електрики з Російської Федерації та Білорусі.

Національна комісія з регулювання сфери енергетики та комунальних послуг ухвалила рішення тимчасово, до 1 жовтня 2021 року, заборонити імпортувати російську та білоруську електроенергію. Рішення було прийнято за ініціативи Міненерго на засіданні 26 травня.

Як зазначив очільник комісії Валерій Тарасюк, НКРЕКП має спільно з урядом контролювати стан підготовки до осінньо-зимового періоду й стан накопичення вугілля. Він наголосив, що взимку 2021 року імпорт світла з РФ та Білорусі був необхідним. Чиновник не виключив, що після 1 жовтня Україна знову купуватиме світло в Білорусі та Росії.

Як відомо, 17 травня міністр енергетики Герман Галущенко попросив НКРЕКП заборонити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі, бо ці країни не є сторонами Енергетичного співтовариства. Міністр тоді відзначив, що орієнтація на імпорт електроенергії з країн-нечленів Енергоспівтовариства суперечить стратегічним цілям України в сфері енергетики і потенційно загрожує енергобезпеці.

Також Галущенко відзначив, що необхідно інтегрувати енергосистеми України до ENTSO-E. А ключовою вимогою під час приєднання ОЕС України до ENTSO-E є забезпечення достатності власних генеруючих потужностей для покриття прогнозованого попиту на електроенергію.

Нагадаємо, 15 квітня Україна поновила прямі закупівлі електроенергії в російського державного монополіста «ІнтерРАО». У партії «Слуга народу» заявили, що такі дії можна вважати диверсією.