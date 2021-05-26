Прогноз погоди на червень опублікували синоптики

У червні активізується грозова діяльність

https://racurs.ua/ua/n155177-prognoz-pogody-na-cherven-opublikuvaly-synoptyky.html

Ракурс

Погода у червні 2021 року очікується з середньою місячною температурою +18…+22° (в горах — +14…+18°).

Такі показники будуть близькими до кліматичної норми. Про це йдеться у прогнозі погоди на червень, опублікованому Укргідрометцентром.

Місячна кількість опадів також буде в межах кліматичної норми і становитиме 44−78 мм (в Карпатах до 160 мм), прогнозують синоптики.

У Гідрометцентрі зазначають, що в червні зазвичай активізується грозова діяльність, частіше спостерігаються град та шквали.

Середня місячна температура повітря у червні, як правило, становить +17…+22°, в гірських районах — +11…+18°.

Абсолютний мінімум температури повітря для червня становить 0…+9° (в горах Криму, у західних, північних, східних та Дніпропетровській областях місцями -0,3…-3°, на високогір’ї Карпат — до -5°).

Абсолютний максимум температури повітря становить +31…+38,5° (в Одеській, Херсонській, Харківській, Луганській областях — місцями +39…+39,8°, в гірських районах — +25…+29°).

Нагадаємо, синоптики вважають, що літо-2021 в Україні буде спекотним, проте рекордних температур, як у 2010 році, очікувати не варто.