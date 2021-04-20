«Брудні долари» Коломойського

https://racurs.ua/ua/2850-kolomojskij.html

Ракурс

«Ракурс» публикует перевод нашумевшей статьи Майкла Саллаха в «Питтсбург Пост-Газет» от 6 апреля 2021



Обвиняемые в отмывании денег оставили после себя обанкротившиеся фабрики, неуплаченные налоги, закрытые здания и сотни оставшихся без мест рабочих сталелитейной промышленности.

Спустя годы после взрывов на старом сталелитейном заводе в северном Огайо руководители предприятия встретились в Питтсбурге, чтобы решить будущее компании.

В 2013 году в аэропорту Питтсбурга они организовали встречу с новым директором завода чтобы изыскать способы привести в порядок проблемный объект и увеличить объем производства.

Но не продажа стали могла заставить деньги поступать на комбинат.

Сотни миллионов долларов были украдены из украинского банка – убытки достаточно велики, чтобы нанести ущерб экономике страны – и тайно перевезены в Соединенные Штаты, где деньги были использованы для наращивания денежных резервов WarrenSteelв схеме отмывания денег по всей стране, утверждает Министерство юстиции США.

По словам прокуратуры, украинский олигарх Игорь Коломойский, влиятельная фигура в своей стране, которому в прошлом месяце Государственный департамент запретил въезд в Соединенные Штаты, тайно приобрел дюжину других сталелитейных заводов в небольших городах от Огайо до Техаса.

В целом он и его партнеры приобрели почти два десятка объектов недвижимости, в том числе четыре офисных башни в центре Кливленда и отель на 484 номера с видом на набережную, что стало основой его империи недвижимости.

В то время как федеральные агенты проследили связь между миллионами и собственностью, деньги, которые вливались на сталелитейный завод в Огайо, стали ключевым доказательством в одном из первых расследований по отмыванию денег с участием черной металлургии США, как показало расследование PittsburghPost-Gazette.

Банковские записи, электронные письма и другие важные документы были переданы федеральному большому жюри, изучающему финансы комбината в Огайо, который, по словам прокуратуры, стал каналом для десятков миллионов долларов, выведенных из ПриватБанка в Украине, согласно двум источникам, знакомым с расследованием.

Взрывы и сбои в системе безопасности (сталелитейного завода) показывают, какие опасные последствия для простых людей могут иметь финансовые преступления, такие как отмывание денег. Сокращение расходов, пренебрежение правилами безопасности и недостаток инвестиций – вот что происходит, когда здания и рабочие места используются для отмывания наличных денег.

Это также показывает, как иностранец, ставший объектом расследования коррупции в его собственной стране, может заявить права на сталелитейную промышленность США, жизненно важную для национальной безопасности страны.

В результате взрыва в 2010 году на заводе WarrenSteelбыл серьезно ранен слесарь Брайан Шаффер. Его травмы привели к трем операциям на спине и четырем операциям на шее, он стал инвалидом и передвигается с тростью. Во время другого взрыва на заводе в 2011 году он бросился помогать искалеченному металлургу попасть медицинский вертолет. По его словам, кожа рабочего отслаивалась с предплечья, а из глаза сочилась кровь… «Это самая ужасная вещь, которую я когда-либо видел», - сказал Шаффер. «Они разрушили жизни многих людей, – сказал 53-летний бывший слесарь, – Я не знаю, как им это сошло с рук».

Теперь, когда прокуратура пытается наложить арест на часть собственности, бывшие сталелитейщики в городе Уоррен говорят, что по сей день недовольны уровнем безопасности предприятия. Пренебрежение правилами безопасности привело к тяжелым травмам рабочих.

Федеральные инспекторы по безопасности выявили серьезные нарушения на объекте, в то время как государственные службы охраны окружающей среды обнаружили огромные проблемы с опасными отходами, которые сохранялись на предприятии годами.

Post-Gazetteполучила сотни ранее закрытых судебных документов и заявлений под присягой, изучила федеральные отчеты о безопасности на рабочем месте и результаты экологических инспекций и провела интервью с почти дюжиной бывших сотрудников, которые работали на объектах, принадлежащих г-ну Коломойскому и его партнерам, чтобы лучше понять суть международного дела об отмывании денег, которое проникло глубоко в США.

До сих пор обвинения против олигарха и других были выдвинуты гражданские иски о конфискации, но недавно прокуратура попросила федерального судью временно приостановить разбирательство, чтобы они могли продолжить уголовное дело.

58-летний г-н Коломойский, который когда-то финансировал свои собственные вооруженные формирования для отражения пророссийских боевиков, не ответил на неоднократные просьбы об интервью.

Известный своей жесткой тактикой ведения бизнеса, он разбогател на экономической свободе, последовавшей за распадом Советского Союза, запустив компании в металлургической, энергетической и авиационной отраслях, прежде чем с 2006 по 2016 год приступил к деловым операциям в Соединенных Штатах.

Его адвокат по уголовным делам в США Майкл Салливан не отвечал на сообщения, но в предыдущих интервью журналистам он отрицал все обвинения.

Уроженец графства Грин Джон Гудиш, бывший директор USSteel, работавший директором одной из металлургических компаний, принадлежащих г-ну Коломойскому, сказал, что он не знал, что олигарх был причастен к WarrenSteelили другим предприятиям.

Г-н Гудиш, живущий в обширном поместье в Лорел-Хайлендс, сказал, что его попросил войти в совет директоров OptimaSpecialtySteelМордехай «Мотти» Корф, бизнесмен из Флориды, обвиненный прокуратурой в участии в схеме отмывания денег и названный одним из основных партнеров г-на Коломойского.

В качестве члена правления г-н Гудиш курировал компанию с заводами в Кентукки, Индиане, Мичигане и Техасе, одновременно работая консультантом в WarrenSteel. Гудиш сказал, что за четыре года работы в совете директоров он участвовал во встречах в Питтсбурге, Майами и других городах, но не знал, что миллилны долларов текут на счета компании из Украины.

Бывший руководитель сталелитейного бизнеса сказал, что, по его мнению, деньги, вложенные в бизнес, были от г-на Корфа, который живет в роскошном доме на набережной в Майами-Бич и был генеральным директором сталелитейных заводов.

«Мне всегда говорили, что это деньги Мотти, – сказал г-н Гудиш. – Он ездил в Украину, в Великобританию, иногда по два, три раза в месяц, но я не знаю, что он там делал».

Несмотря на то, что он был осведомлен об операционных отчетах, г-н Гудиш сказал, что он не знал о какой-либо незаконной деятельности из материалов, которые он изучил, заявив, что большая часть его обязанностей сводилась к мониторингу «эффективности операций».

После многих лет проблем на заводе в Огайо г-н Гудиш сказал, что он встретился с г-ном Корфом и другими в Питтсбурге в 2013 году, чтобы привлечь нового менеджера и найти способы лучше управлять производством.

48-летний Корф не ответил на просьбу об интервью, но его адвокат сказал, что он не сделал ничего плохого.

Марк Касовиц, давний личный адвокат президента Дональда Трампа, сказал, что г-н Корф «никогда не имел дела с отмыванием денег, и любые утверждения об обратном, включая гражданские иски о конфискации, поданные правительством, являются ложными и безответственными и в конечном итоге те, кто их инициировал, будут уволены". Он сказал, что г-н Корф никогда не пренебрегал вопросами безопасности и всегда вел себя и свой бизнес «с полной прозрачностью и в полном соответствии со всеми применимыми законами и правилами».

Генеральный прокурор Огайо в течение пяти лет вел судебную тяжбу, чтобы заставить WarrenSteel, принадлежащую украинскому олигарху Игорю Коломойскому и его партнерам, устранить серьезные экологические нарушения на участке площадью 345 акров, который сейчас закрыт.

Деньги крутятся

Пока топ-менеджмент предприятия проводил встречу в аэропорту Питтсбурга, миллионы долларов тайно вливались в сталелитейный завод Огайо после того, как деньги были украдены из украинского банка и переведены в Соединенные Штаты, говорится в протоколах суда, поданных банком.

После покупки завода в Огайо г-н Коломойский и его коллега-олигарх Геннадий Боголюбов занялись скупкой недвижимости – деньги хлынули через подставные компании, созданные на Британских Виргинских островах, компаний, владельцы которых были неизвестны.

В 2008 году Коломойский и другие купили за 81 миллион долларов сталелитейный завод к северо-западу от Детройта, который во время Второй мировой войны производил детали для самолетов. Еще они купили за 16,5 миллиона долларов сеть сотовой связи в Иллинойсе.

Два года спустя они ввезли в страну 18,5 миллионов долларов, чтобы купить исторический небоскреб в Кливленде со стеклянной крышей и самым большим банковским помещением в мире

По заявлению прокуратуры США, большая часть денег для покупки недвижимости была украдена в результате многоступенчатой кредитной аферы, которую осуществили инсайдеры в ПриватБанке, крупнейшем финансовом учреждении Украины.

Год за годом доверенные сотрудники Коломойского и Боголюбова, двух основных акционеров банка, выдавали ссуды подставным компаниям, находившимся под их контролем и созданным на Кипре и в странах Карибского бассейна, регионов, где можно тайно проводить финансовые операции. Когда наступит срок погашения ссуд, будут выданы новые, чтобы выплатить их и сохранить схему, поясняли специалисты, международной консультативной фирмы Kroll, которая проводила экономические исследования по заказу украинского правительства.

«Они чувствовали себя непобедимыми», – сказал Post-Gazetteбывший министр финансов Украины Алекс Данилюк (Александр Данилюк – министр финансов Украины с 14 апреля 2016 по 7 июня 2018, позже вошел в команду Зеленского, с мая по сентябрь 2019-го был секретарем СНБО, ушел с должности, по его словам, из-за несогласия с возможной отменой национализации ПриватБанка – прим.перев.). «Они в основном использовали банк, чтобы высасывать деньги в своих целях».

Согласно исследованию, проведенному в прошлом году Международным консорциумом журналистов-расследователей и BuzzFeedNews, для оплаты покупки недвижимости в страну было переведено не менее 490 миллионов долларов. Следствие установило, что помимо этого в страну было ввезено еще 268 миллионов долларов.

Боголюбов, проживающий в Украине, отказался от интервью. Но в более раннем интервью BuzzFeedNewsон сказал, что все транзакции в США законны.

К 2011 году г-н Коломойский и его партнеры приобрели почти дюжину объектов недвижимости в Огайо, Западной Вирджинии, Мичигане и Кентукки.

Взрывы на предприятиях

Рабочие предприятия были серьезно ранены в результате двух взрывов, которые привлекли внимание федеральных следователей по безопасности, в то время, когда деньги продолжали течь в закрома.

Панели, охлаждающие гигантскую дуговую печь, часто давали течь, что позволяло воде литься в расплавленную сталь - смертельная комбинация, которая может стать причиной взрыва.

Г-н Шаффер получил тяжелые травмы во время первого взрыва в 2010 году, когда в него врезался кусок стального рельса, повредив позвоночные диски, что привело к трем операциям. «Я шел себе, а потом вдруг – бум! И я уже сбиваю с себя пламя».

В следующем году, вскоре после того, как он вернулся к работе, произошел еще один взрыв, потрясший предприятие до основания. Трое рабочих были доставлены на вертолете в ожоговые центры, а двое других – в местные больницы. Г-н Шаффер сказал, что помог одному мужчине, который выглядел шокированным, подняться на вертолет. «Его волосы были похожи на спекшийся пластик - они прилипли к его голове», – вспоминал он.

Другой рабочий, 34-летний Майк Бакнер, которого доставили в ожоговый центр в Акроне, сказал, что удар от взрыва был подобен «водородной бомбе», которая отбросила его «как мертвого, через перила и несколько ступенек вниз». По его словам, лицо настолько опухло от удара, что он не мог видеть.

Майк Бакнер из Восточного Макдональда, штат Огайо, был ранен в результате взрыва на сталелитейном заводе в 2011 году и получил серьезные необратимые травмы, которые привели к пересадке кожи и лечению посттравматического стрессового расстройства. (Эндрю Раш / Post-Gazette)

Г-н Шаффер и г-н Бакнер, которому провели трансплантацию кожи на левой руке, сказали, что сотрудники пытались убедить менеджеров применять зажимы, удерживающие водяные емкости на печи, из нержавеющей стали, а не из дешевого алюминия. Это сделало бы работу более безопасной. Но компания не хотела дополнительных расходов.

На другом заводе в Западной Вирджинии, принадлежащем г-ну Коломойскому, в результате взрыва в контейнере из-за опасной смеси воды и химикатов серьезно пострадала медсестра, которая пыталась помочь потушить пожар.

Всего правление по безопасности и гигиене труда США обнаружило 22 серьезных нарушения на заводах в Западной Вирджинии и Огайо в период с 2010 по 2016 год, условия для работы были смертельно опасными.

Г-н Гудиш сказал, что, когда он пришел в компанию в 2012 году, «там были проблемы с безопасностью», но компания решала их, однако дело это не быстрое.

Г-н Касовиц, юрист г-на Корфа, который был высшим должностным лицом компаний, ответил в электронном письме, что сталелитейщики выполняют «опасные и трудные задачи», но помещения его клиента работают «лучше, чем у их конкурентов, и в промышленности в целом».

В доказательство он сравнил показатели безопасности на USSteel- одной из крупнейших в мире металлургических компаний – со сталелитейными предприятиями г-на Коломойского, не вспоминая о соотношении случаев травматизма к общему количеству рабочих».

В USSteel работает на десятки тысяч человек больше, чем на всех заводах г-на Коломойского вместе взятых.

Лес Колфорд, бывший президент UnitedSteelworkersв Мичигане, занимающийся вопросами безопасности в течение 25 лет, сказал, что такое сравнение невозможно. «Вы говорите о 16 000 или более человек. Это яблоки и апельсины. Я не вижу корреляции».

Брайан Далли, менеджер по окружающей среде в WarrenSteel, сказал, что невозможно оценить безопасность завода в Огайо, потому что он не смог найти медицинские записи, когда его наняли в 2015 году. «Все записи пропали, - сказал он. «Мне пришлось восстанавливать их из той информации, которая у нас была».

Что касается жалоб на то, что WarrenSteelне инвестировала в более эффективные меры защиты печи, г-н Касовиц сказал, что его клиент не знал ни о каких таких запросах.

К 2015 году г-н Коломойский и его партнеры накопили состояние в сфере недвижимости: 13 сталелитейных заводов, пять офисных башен, отель, два офисных парка и закрытый завод Motorolaс двумя вертолетными площадками.

«Тайные вливания» Коломойского в металлургическую промышленность США

58-летний миллиардер выкачал миллионы из украинского банка и перевел деньги в Соединенные Штаты, утверждают прокуроры США. Он и его партнеры купили сталелитейные заводы по всей стране. В свое время партнеры владели 13 металлургическими предприятиями, в том числе WarrenSteelв Огайо, завод, фигурировавший в расследовании Министерства юстиции США.

2006:

Коломойский и партнеры готовят WarrenSteelк открытию и приобретают предприятия FelmanProductionв Западной Вирджинии, и DetroitColdRollingSteelв Мичигане по 20 миллионов долларов каждое. `

С 2007 по 2008 год:

Коломойский и партнеры выкачивают миллионы из украинского Приватбанка и тайно переправляют деньги в WarrenSteelкак минимум в восьми переводах на общую сумму 13,6 миллиона долларов (источник - прокуратура США и регулирующие органы Украины).

Май 2008:

Деньги, поступающие из украинского банка, переводятся в компанию, созданную на Британских Виргинских островах, а затем в компанию из Делавэра для покупки MichiganSeamlessTube. Цена: около 81 миллиона долларов.

С 2010 по 2013 год:

Коломойский и партнеры переводят не менее 16,5 миллионов долларов - деньги, по словам украинских регуляторов, выведенные из ПриватБанка, на банковские счета WarrenSteel.

2010:

Взрыв на сталелитейном заводе Уоррена. Рабочий по фамилии Миллрайт ранен и госпитализирован с тяжелыми травмами; OSHA(Управление по охране труда США) заявляет о серьезных нарушениях техники безопасности на заводе из-за серьезных нарушений здоровья и безопасности после взрыва.

Взрыв в мусорном контейнере на производстве FelmanProductionиз-за опасной смеси химикатов и воды, тяжело ранена медсестра, которая пыталась потушить пожар. OSHAговорит о серьезных нарушениях техники безопасности.

Несчастье на заводе FelmanProduction. Инспектор по техобслуживанию проваливается в дыру в бетонном полу, итог – травмы позвоночника и множественные переломы. OSHAснова говорит о грубых нарушениях техники безопасности.

2011:

Второй взрыв в Уоррен Стил. Трое рабочих получили ожоги, еще двое с травмами попали в больницу. OSHAговорит о нарушении техники безопасности.

Март 2011:

Коломойский и партнеры покупают сталелитейный завод CCMetalsandAlloysв Калверт-Сити, штат Кентукки за 188,1 млн долларов из украинского банка через подставную компанию с Британских Виргинских островах переведенных в компанию из Делавэра.

Декабрь 2011:

Коломойский и его партнеры переводят 58 миллионов долларов из Украины в США, чтобы купить NiagaraLaSalle- сталелитейную компанию из шести предприятий за 236,1 миллиона долларов.

Февраль 2013:

Коломойский и партнеры переводят 20 миллионов долларов в США, чтобы купить KentuckyElectricSteelза 110,6 миллиона долларов.

Июнь 2013:

4,5 миллиона долларов переведены кипрской подставной компанией на счета холдинга WarrenSteel.

Июль 2013:

Топ-менеджмент сталелитейного завода Коломойского встречаются в Питтсбурге, чтобы обсудить будущее WarrenSteel. Джон Гудиш, бывший главный операционный директор USSteel, присутствует на встрече в качестве советника партнеров Коломойского. Назначен новый менеджер для поиска способов увеличения прибыли на предприятии.

2015:

Коломойский и партнеры покупают CoreySteelв Цицеро, штат Иллинойс, за 43 миллиона долларов. Происхождение денег пока не установлено.

Из-за «сложного экономического положения» Коломойский и партнеры закрыли фабрику NiagaraLaSalleв Буффало и уволили 49 рабочих.

2016:

Четыре сталелитейные компании, принадлежащие Коломойскому и партнерам, объявили о банкротстве: MichiganSeamlessTube, KentuckyElectricSteel, CoreySteelи NiagaraLaSalle. Объявленная причина – долг в размере 381 млн долларов.

WarrenSteelзакрывается, увольняя 162 рабочих. Офис генерального прокурора Огайо подал в суд на предприятие, заявив, что управляющие предприятием не убрали опасные отходы, и неочищенные сточные воды попали в реку Махонинг.

Регулирующие органы Украины подозревают масштабное мошенничество в украинском банке и приватизируют его.

2018:

Аудиторы завершили расследование в отношении банка «Украина» и выявили убытки в размере 5,5 млрд долларов США из-за мошенничества; международные финансовые организации предпринимают усилия, чтобы компенсировать убытки и уберечь банк и страну от экономического коллапса.

2019:

ПриватБанк подает иск в Делавэре, обвиняя Коломойского и его партнеров в мошенничестве с кредитами и тайном переводе сотен миллионов долларов в США.

2020:

Управляющие остановили производство стали на предприятии CCMetalsandAlloysв Кентукки и уволили около 80 рабочих.

2021 год:

Госдепартамент США запрещает въезд Коломойскому в Соединенные Штаты из-за обвинений в коррупции.

Миллионы в WARREN STEEL

В том же году Вадим Шульман, инвестор WarrenSteel, заявил, что обнаружил признаки мошенничества. Сначала украинский инженер сказал, что он обнаружил миллионы долларов в так называемых «ссудах», отправленных компании, говорится в протоколах суда.

Подозревая, что г-н Коломойский пытался поднять акции компании, чтобы вытеснить его, он подал два судебных иска - на Британских Виргинских островах, где находится холдинговая компания, владеющая сталелитейным заводом в Огайо, и США, в самом штате Огайо. Оба – безуспешно.

Но расследование, проведенное его адвокатами в 2015 году, выявило взрывоопасные доказательства, и дало первое представление об огромных владениях г-на Коломойского в сфере недвижимости в Соединенных Штатах.

Джон Гудиш, бывший главный управляющий директор USSteel, позже стал членом совета директоров сталелитейной компании, принадлежащей украинскому олигарху Игорю Коломойскому с 2012 по 2016 год. Г-н Гудиш сказал, что он никогда не знал о том, что олигарх был причастен к операции.

Однако из суда его юристам были переданы документы, которые показали, что «сотни миллионов долларов» поступают в страну из офшорных компаний, принадлежащих г-ну Коломойскому и его партнерам. Это было за три года до завершения аудита в Украине, который выявил аналогичную картину.

Адвокаты г-на Шульмана, совладельца предприятия, заявили, что WarrenSteelиспользовался как банкомат для получения денег, которые г-н Коломойский ввел в страну.

Как совладелец предприятия г-н Шульман сказал, что завод теряет миллионы в год, но сталелитейный завод выглядел так, как будто он заработал более 100 миллионов долларов за годы, предшествующие 2014 году, говорится в протоколах. Однажды г-н Шульман обнаружил, что через счет компании прошло 80 миллионов долларов, но они не предназначались для сталелитейного завода. Вместо этого деньги были использованы для покупки другого металлургического предприятия к северо-западу от Детройта. «Зубную пасту назад в тюбик не запихнешь (сделанного не воротишь). Ищейка напала на след потенциального мошенничества», - сказал Джеймс Пауэр, адвокат г-на Шульмана во время жарких слушаний в федеральном суде в 2015 году.

После того, как появились доказательства, юристы г-на Коломойского настаивали на закрытии информации, которая включала 3103 транзакции DeutscheBankот имени компаний, связанных с олигархом и его партнерами.

Но, несмотря на постановление суда о сокрытии данных, некоторые доказательства, в том числе банковские записи, электронные письма и денежные переводы, были переданы федеральному большому жюри в Кливленде, которое исследовало покупки недвижимости в США, сообщает Post-Gazettе по результатам своего расследования.

В августе большое жюри выдало ордеры на обыск, которые привели к рейдам ФБР в офисы партнеров в Майами и Кливленде, где агенты изъяли коробки с записями.

Прокуратура утверждает, что миллионы долларов, вложенные в WarrenSteel, были попыткой олигарха и других «отмыть деньги, способствовать продолжающемуся незаконному присвоению средств из ПриватБанка и скрыть право собственности, характер и источник средств».

Обанкротившиеся предприятия



Пока компании Коломойского переводили большие суммы денег, бизнес валился. WarrenSteelначала получать «авансы» от других металлургических заводов Коломойского для выплаты зарплат. Другие предприятия задолжали тысячи налоговым органам штата, коммунальным предприятиями, поставщикам и другим предприятиям.

В 2016 году четыре сталелитейных предприятия объявили о банкротстве из-за долга в 381 млн долларов. Тогда партнеры заключили сделку по продаже одной из фабрик в Кентукки, чтобы помочь выплатить долги и сохранить права собственности на фабрики, но тут, по словам Джона Гудиша, вмешалось правительство.

Комитету США по иностранным инвестициям, группе, созданной для проверки иностранцев, вкладывающих средства в важнейшие отрасли, и блокирования таких сделок, потребовалось больше времени, чем обычно, на рассмотрение сделки, чтобы остановить ее, сообщает Радио Свободная Европа / Радио Свобода.

В связи с приближением крайнего срока банкротства г-н Гудиш ответил на телефонный звонок г-на Корфа «за 48 часов до срока выплаты денег», - сказал он. «Мотти сказал, что не может найти деньги». Сделкабылааннулирована.

Правительство США считает сталелитейную отрасль важной для экономики и национальной обороны страны, но неясно, пыталось ли проавительство и пыталось ли вообще помешать покупке сталелитейных заводов г-ном Коломойским.

В свое время олигарх и его партнеры владели 13 заводами, в том числе заводом, производившим половину силикомарганца в стране - важнейшего элемента в производстве стали, говорится в федеральных отчетах.

«Как мы допустили подобное? - спрашивает Роман Гройсман, бывший прокурор Флориды, в свое время проживавший в Украине. - Это стратегическая отрасль, крайне важная для национальной обороны».

Эксперты говорят, что федеральная комиссия может изучить происхождение иностранных денег по просьбе инвесторов или начать собственное расследование.

Но в данном случае неясно, что произошло. "Это правильный вопрос: кто-то следит за тем, что кому принадлежит в США?" - сказал Рон Олейник, адвокат из Вашингтона, округ Колумбия, многолетний эксперт по иностранным инвестициям.

Миллионы, выведенные из банка

Между тем в Украине назревали большие проблемы.

Поскольку регулирующие органы подозревали в банке правонарушения, аудит показал огромную нехватку средств - 5,5 млрд долларов, что аудиторы назвали «крупномасштабным и скоординированным мошенничеством», отметив, что более 95 процентов бизнес-кредитов банка было предоставлено организациям, связанным с г-ном Коломойским и его доверенными сотрудниками.

«Это была бомба замедленного действия, готовая вот-вот взорваться», – сказал г-н Данилюк, тогдашний министр финансов Украины. – Это крупнейший банк в стране».

В 2016 году компания WarrenSteelбыла закрыта, в результате чего десятки рабочих остались без медицинской страховки и возможности немедленно получить свои пенсионные деньги, как показывают судебные протоколы. Газ отключили, мусорные баки переполнены, потому что счета не были оплачены.

«Это было ужасно, – вспоминает Нэнси Васелих, бывший ИТ-менеджер. – Так много людей долго и тяжело работали на предприятии, и все закончилось крахом. 162 человека потеряли работу».

Уоррен – небольшой город на северо-востоке штата Огайо с населением 39 000 человек. Поколения семей из этого района работали на комбинате с момента его основания в 1939 году.

Офисные работники сообщили генеральному прокурору, что компания вычитала медицинские льготы из зарплаты рабочих, но не платила страховку. По словам Джоан Саттертуэйт, агента компании по закупкам, в течение нескольких недель бывшие сотрудники пытались встать на учет как безработные.

«И все безуспешно, – сказала она в офисе генерального прокурора Огайо. – Люди были разочарованы, обижены, рассержены, знаете ли. Они остались без работы».

Через несколько дней после закрытия завода тогдашний генеральный прокурор Огайо Майк ДеВайн добился судебного запрета, заявив, что владельцы покинули завод и оставили груды опасных отходов и неочищенных сточных вод, которые могут спускать в реку Махонинг.

Государственные агенты обнаружили, что компания незаконно сбрасывала грязь из рукавного фильтра – частицы отходов из печи, которые могут вызвать болезни почек и печени, за пределы предприятия, что, по мнению экспертов, является опасной практикой.

В 2017 году экологические агенты Огайо обнаружили сброс неочищенных сточных вод в реку Махонинг, говорится в протоколах суда.

В течение пяти лет государство требовало у компании устранить нарушения и выплатить штрафы, но предприятие этого не сделало. «Они использовали WarrenSteelв своих интересах, а затем просто ушли, когда управлять сталелитейным заводом стало невыгодно», - написала Кэрри Канкель, помощник генерального прокурора Огайо, в судебном ходатайстве в 2019 году.

«Даже когда они были уведомлены об экологических нарушениях на объекте, в том числе о вероятности того, что сбросы водоочистных сооружений могут вылиться в реку Махонинг, они ничего не сделали».

Г-н Касовиц, юрист, сказал, что г-н Корф с тех пор потратил более 1 миллиона долларов на уборку территории в прошлом году. Но это было после судебного решения, и генеральный прокурор штата подал иск против Корфа и компании. Судебный процесс по экологическим нарушениям назначен на 7 июня.

В Кливленде, где г-н Коломойский и его партнеры когда-то владели четырьмя небоскребами и гостиницей, финансовые дела шли плохо: две из офисных башен были проданы с большими убытками, а отель находится в выкупе, как показывают записи.

Только один из сталелитейных заводов все еще работает: FelmanProductionв Западной Вирджинии.

Г-н Гройсман, бывший прокурор Флориды, сказал, что долги, экологические нарушения и травмы характерны для деятельности, связанной с отмыванием денег. Он сказал, что цель владельцев не в увеличении стоимости собственности, а в том, чтобы спрятать деньги. «Они вели себя неэффективно с экономической точки зрения, - сказал г-н Гройсман, ныне поверенный по недвижимости в Южной Флориде. - Если бы вы всю жизнь работали с такими инвестициями, вы бы были там 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, чтобы убедиться, что все в безопасности».

Закрытие завода стало ударом для рабочих, сказал г-н Шаффер, слесарь, пострадавший в результате одного из взрывов.

По словам г-на Шаффера, чей отец 37 лет проработал на этом же предприятии, когда завод заново открывался в 2007 году, там требоваось множество рабочих рук. «Мы вкладывали в него свое сердце. Мы зарабатывали там на жизнь, на свои семьи, мы поднимали экономику. Непростительно, что нас вот так взяли и бросили».

Г-н Коломойский не ответил на просьбу об интервью, но его адвокат Майкл Дж. Салливан заявил журналистам, что его клиент не совершал никаких преступлений.

Ожидается, что федеральное большое жюри в Кливленде, расследующее предполагаемую схему отмывания денег, проверит его политическую поддержку на Украине, в том числе его отношения с президентом Владимиром Зеленским, в случае предъявления обвинения олигарху.

Бывший актер, 43-летний г-н Зеленский однажды снялся в комедийном шоу на телеканале, принадлежащем г-ну Коломойскому, и во многом своим успехом в политике обязан олигарху, который «помог и способствовал восхождению Зеленского», сказал Мелинда Харинг, заместитель директора Атлантического совета, вашингтонского аналитического центра, занимающегося международными проблемами. «Это были тесные отношения».

Хотя Украина не имеет договора об экстрадиции с Соединенными Штатами, эксперты, изучающие Украину, говорят, что Соединенные Штаты все еще могут требовать от Украины поиска возможностей для экстрадиции. В конечном итоге такой шаг потребует поддержки г-на Зеленского, сказала г-жа Харинг.

Конституция страны не позволяет экстрадировать граждан Украины, однако г-н Коломойский также имеет гражданство Кипра и Израиля, что может помочь найти лазейку в законах, сказал бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

Несмотря на появившиеся в Украине убедительные доказательства причастности г-на Коломойского (к аферам с «Приватом»- прим.перев), ему так и не было предъявлено обвинение. По словам г-на Данилюка, учитывая его влияние на значительную часть парламента и даже на систему уголовного правосудия, дело так и не было возбуждено.

Бывший посол США в Украине Джон Хербст сказал, что если украинскому олигарху Игорю Коломойскому будет предъявлено обвинение федеральным большим жюри, это будет позитивным шагом для украинцев в избавлении страны от правления олигархов.

«Вся система, которая должна была обеспечивать правосудие, работала на него», – сказал он.

Джон Хербст, бывший посол США в Украине, сказал в интервью, что экстрадировать Коломойского будет сложно из-за правовых барьеров в Украине. Но если обвинительные заключения когда-либо будут вынесены большим жюри США, «их влияние на Украину будет весьма положительным», – сказал г-н Хербст, директор Евразийского центра Атлантического совета. «Это будет серьезным ударом по его положению».

Г-н Рябошапка, бывший прокурор, сказал, что с избранием Джо Байдена президентом и недавними санкциями, введенными Госдепартаментом, Украина, которая зависит от США в плане военной помощи для отражения российской агрессии, будет работать с Соединенными Штатами.

Г-жа Харинг сказала, что Соединенным Штатам придется взять на себя инициативу, потому что г-н Коломойский по-прежнему обладает властью в своей стране. «Коломойский ни в коем случае не будет привлечен к ответственности в Украине», – сказала она. Он по-прежнему имеет «огромное влияние в правительстве Украины».

Послесловие

Чтобы лучше понять дело ФБР по отмыванию денег против украинского олигарха Игоря Коломойского, который обвиняется в организации масштабной схемы, в ходе которой были украдены миллионы из украинского банка и вложены в недвижимость США, PittsburghPost-Gazetteизучила тысячи общедоступных судебных документов, заключений государственных органов, медицинских документов, проведены десятки интервью.

Кроме того, Post-Gazetteполучила ранее закрытые судебные документы – в том числе заявления, данные под присягой руководителями металлургической отрасли, и внутренний бухгалтерский отчет из офиса генерального прокурора Огайо, а также конфиденциальные банковские записи.