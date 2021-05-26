Коломойский признал свою возможность влиять на ситуацию в Украине. Фото: eadaily.com

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Ракурс

Игорь Коломойский, украинский олигарх, признал, что имеет возможность влиять на ситуацию в Украине.

Коломойский уверяет, что не пользуется этой возможностью. Также бизнесмен убеждает, что его бизнес не зависит на сегодняшний день от каких-то принятых Верховной Радой законов. Об этом олигарх заявил в комментарии «Радіо Свобода».

Было бы смешно говорить, что ее нет. Пользуюсь ли я этим? Нет. Не пользуюсь, потому что у меня нет никакой взаимосвязи моего бизнеса с теми, о ком вы спрашиваете, кто может влиять на какие-то вещи, связанные с моим бизнесом. Мой бизнес не зависит на сегодняшний день от каких-то принятых законов, или тех, которые могут принять, — отметил он.

Бизнесмен утверждает, что не общается ни с министрами, ни с Офисом президента, ни с президентом Владимиром Зеленским. Он признался, что общается с некоторыми нардепами, но не влияет на них.

Коломойский также добавил, что термин «олигарх», как его называют, он приравнивает к термину «враг народа», «потому что те люди тоже не считали себя „врагами народа“, а их так называли». При этом он соглашается, что само понятие «олигарх» на законодательном уровне неплохая идея, так как позволит понять, к кому именно можно применять этот термин.

В 2021 году Игорь Коломойский оказался на четвертом месте в украинском списке Forbes с состоянием в 1,8 млрд долл. Главные сферы его интересов — энергетика, тяжелая промышленность, нефтегазовый сектор, авиатранспорт, медиахолдинг «1+1 медиа».

Напомним, Михаил Саакашвили заявил, что список украинских олигархов нужно расширить агромагнатом Андреем Веревским, который контролирует в Верховной Раде депутатскую группу «Доверие».

Источник: «Радио Свобода»