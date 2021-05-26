Швейцария и Украэрорух жестко ответили на обвинения Лукашенко

Лукашенко. Фото: Новые известия

https://racurs.ua/n155196-shveycariya-i-ukraeroruh-jestko-otvetili-na-obvineniya-lukashenko.html

Ракурс

Посадка самолета с белорусским оппозиционером Романом Протасевичем спровоцировала международный скандал.

Власти Швейцарии опровергли заявления Александра Лукашенко о том, что именно Швейцария направила уведомление об угрозе для рейса Ryanair. Об этом заявило Министерство иностранных дел страны.

Также сообщений о нестандартной ситуации на борту и запросов на изменение плана полета не получал и Украэрорух.

Сообщений о нестандартной ситуации на борту самолета и запросов на изменение плана полета в органы обслуживания воздушного движения Украэроруха из каких-либо источников не поступало, — заявил глава Украэроруха Андрей Ярмак.



По словам главы Украэроруха, во время пребывания самолета во Львове переговоры экипажа с диспетчерами проходили в штатном режиме.

Напомним, ранее мы сообщали, что Александр Лукашенко впервые прокомментировал инцидент с вынужденной посадкой пассажирского самолета Ryanair в Минске. По его словам, сообщение о минировании самолета Ryanair поступило из Швейцарии. При этом использовались IP-адреса Польши.