Людей с особой защитой от коронавируса назвали ученые

Коронавирус. Фото: IStock

https://racurs.ua/n155201-ludey-s-osoboy-zaschitoy-ot-koronavirusa-nazvali-uchenye.html

Ракурс

Научное открытие в изучении коронавируса удалось сделать американским исследователям.

Ученые установили, что «супердегустаторы», то есть люди, чувствительные к пище с горьким вкусом, менее уязвимы к коронавирусу. Об этом пишет научный журнал JAMA Network Open.

В исследовании участвовали 1 тыс. 935 здоровых людей, у которых проверили способность ощущать вкусы. У 266 добровольцев, принимавших участие в эксперименте, позднее был выявлен коронавирус.

Среди тех, кто не был чувствителен к горечи или ощущал ее слабо, наблюдалось значительно большее количество случаев заражения, развития осложнений или длительного постковидного синдрома. Те же испытуемые, кто был восприимчив к горькому вкусу, составляли всего 5,6% пациентов, что может говорить об особой иммунной защите.

Ученые предполагают, что рецептор T2R38, который отвечает за восприятие горького вкуса, при активации способствует выработке оксида азота — радикала, убивающего коронавирус и предотвращающего его репликацию в слизистой оболочке дыхательных путей.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Великобритании скончался 81-летний Уильям Шекспир — первый мужчина в мире, который получил прививку вакциной от коронавирусной болезни COVID-19 в рамках программы вакцинации. Первую дозу вакцины Pfizer-BioNTech он получил в декабре 2020 года в университетской больнице Ковентри.