Кулеба застеріг НАТО від годування України обіцянками

Кулеба. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n155203-kuleba-zasterig-nato-vid-goduvannya-ukrayiny-obicyankamy.html

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Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України, виказав обурення останніми діями НАТО.

На думку очільника українського відомства, важко зрозуміти, чому НАТО не знайшов формату для участі України в саміті Альянсу на тлі посилення російської агресії. Про це він заявив під час брифінгу в Києві сьогодні, 26 травня.

Кулеба зауважив, що Україна вдячна партнерам із НАТО за постійне підтвердження політики відкритих дверей на основі рішення Бухарестського саміту 2008 року. Але він наголосив, що з того часу пройшло вже 13 років — і жодного кроку для виконання цього рішення не було зроблено.

Коли нам в Україні іноді дорікають за занадто повільні реформи, то що тоді вже казати про ухвалення й реалізацію рішень Альянсу, які 13 років припадають пилом. Для України дуже важливо, щоби політика відкритих дверей не перетворилася на політику годування обіцянками, — додав міністр закордонних справ.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що саміт НАТО в Брюсселі відбудеться без участі України, але попри це інтереси Києва будуть враховані.