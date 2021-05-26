Зебра. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n155204-nezvychayne-zebrenya-z-yavylosya-na-svit-u-mykolaievi-myli-foto.html

Ракурс

Незвичайне зебреня народилося в Миколаївському зоопарку. Радісна подія відбулася 6 травня в сімействі шестирічної зебри Біянки та 12-річного Аладіна.

Прізвисько для новонародженої дівчинки ще не вибрали — його підберуть тоді, коли тварина стане більш самостійною. Про це повідомляє «Суспільне».





Лоша з мамою вже бігають у літньому вольєрі та почувається добре, як і мама зебренятка. Дівчинка-зебра дуже активна та має незвичайний колір шерсті — вона не чорно-біла, а має рудий відтінок.





Наразі лоша харчується маминим молоком, але вже зовсім скоро її переведуть на звичайний раціон для зебр. Мати з дитинчам поки закривають на ніч, бо ночі ще прохолодні для маленької зебри. Тварину планують залишити на проживання в зоопарку, бо площа вольєру для зебр дозволяє утримувати таку кількість тварин.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Одесі народилися малюки рідкісного європейського муфлона. Малята з’явилися на світ в Одеському зоопарку. Усі дитинчата здорові та вже пізнають навколишній світ.

Джерело: Суспільне