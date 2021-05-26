Незвичайне зебреня з’явилося на світ у Миколаєві — милі фотоhttps://racurs.ua/ua/n155204-nezvychayne-zebrenya-z-yavylosya-na-svit-u-mykolaievi-myli-foto.htmlРакурс
Незвичайне зебреня народилося в Миколаївському зоопарку. Радісна подія відбулася 6 травня в сімействі шестирічної зебри Біянки та 12-річного Аладіна.
Прізвисько для новонародженої дівчинки ще не вибрали — його підберуть тоді, коли тварина стане більш самостійною. Про це повідомляє «Суспільне».
Лоша з мамою вже бігають у літньому вольєрі та почувається добре, як і мама зебренятка. Дівчинка-зебра дуже активна та має незвичайний колір шерсті — вона
не чорно-біла, а має рудий відтінок.
Наразі лоша харчується маминим молоком, але вже зовсім скоро її переведуть на звичайний раціон для зебр. Мати з дитинчам поки закривають на ніч, бо ночі ще прохолодні
для маленької зебри. Тварину планують залишити на проживання в зоопарку, бо площа вольєру для зебр дозволяє утримувати таку кількість тварин.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Одесі народилися малюки рідкісного європейського муфлона. Малята з’явилися на світ в Одеському зоопарку. Усі дитинчата здорові та вже пізнають навколишній світ.
Джерело: Суспільне