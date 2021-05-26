Украинские спортсменки. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n155206-ukrainki-vezut-zoloto-chempionata-evropy-po-strelbe-oboydya-rf-video.html

Ракурс

Чемпионат Европы по стрельбе среди женщин завершился победой украинской команды.

Женская сборная Украины сошлась в финале с россиянками в хорватском городе Осиеке. Об этом стало известно из трансляции чемпионата.





Украинские спортсменки Елена Костевич, Полина Колесникова и Юлия Коростылева в финале стрельбы из пневматического пистолета с 10 метров уверенно победили команду России со счетом 17:11. «Бронзу» получила команда из Сербии.



36-летняя Костевич является самой титулованной спортсменкой в сборной Украины. В активе черниговчанки «золото» Олимпиады в Афинах, чемпионатов мира 2002 и 2018 годов, а также чемпионатов Европы 2015 и 2016 годов.

Полина Колесникова — самая молодая участница украинской команды. Спортсменке из Днепропетровска 24 года, а занимается она этим видом спорта с девяти лет.

Юлия Коростылева — 37-летняя спортсменка из Хмельницкого. В 2004 и 2007 годах она выигрывала командный ЧЕ по стрельбе из пневматического оружия, бронзовый призер чемпионатов Европы 2003, 2008, 2009 годов в командном зачете. Участница Олимпиады 2004 года в Афинах.



Напомним, ранее мы сообщали, что украинский пловец Михаил Романчук выиграл «золото» чемпионата Европы по плаванию, который проходит в Будапеште, столице Венгрии. Это первая медаль Украины на этих соревнованиях.