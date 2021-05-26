Подоляк. Фото: УП

https://racurs.ua/n155207-rf-zablokirovala-peregovory-normandskih-sovetnikov-ofis-zelenskogo.html

Ракурс

Война на Донбассе продолжается из-за активного блокирования Россией переговорного процесса по установлению мира.

Россияне настаивают, что они не являются стороной конфликта и пытаются «впихнуть» в процесс своих марионеточных боевиков. О переговорах «нормандских» советников рассказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Советник Андрея Ермака рассказал, что во время переговоров, которые состоялись сегодня, 26 мая, между украинскими и российскими советниками произошел очень жесткий обмен мыслями.

Украина, как отметил Подоляк, стремится как можно быстрее установить мир на оккупированных территориях, а Россия — пытается отойти от обсуждения сути и перейти к обсуждению сторон конфликта, продолжая заявлять, что не имеет отношения к военному конфликту на Донбассе.

Хотя у нас есть полная поддержка посредников — Германии и Франции, российская сторона привела и эту встречу к обжалованию той несомненной и принципиальной позиции, что вопрос Донбасса должен обсуждаться именно сторонами конфликта. Как видим, эту позицию поддерживает весь цивилизованный мир, но не российская сторона. Поэтому принципиально пока нет решений, — раскрыл детали встречи Подоляк.

Напомним, ранее мы сообщали, что переговорный процесс по урегулированию ситуации снова зашел в тупик. Россия сорвала переговоры в рамках Трехсторонней группы по урегулированию ситуации на Донбассе, протянув в ТКГ террористку.