Вакцина Sinovac. Фото: DW

https://racurs.ua/n155208-vakcina-sinovac-snova-priletela-v-ukrainu-kogo-privut.html

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Вакцина Sinovac прибыла в Украину очередной партией. В среду, 26 мая, было доставлено еще 500 тыс. доз китайской вакцины.

Украина уже получила 1,2 млн доз CoronaVac из законтрактованных 1,9 млн доз этого препарата. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Сразу по прибытии вакцину от коронавируса отправили на лабораторную проверку.

Это инактивированная вакцина, которая содержит в своем составе неактивный, «убитый» вирус. Организм реагирует на него и вырабатывает иммунитет. Температура хранения +2… +8 ℃, препарат не требует особых условий холодовой цепи, — напомнили в Минздраве.



Отметим, что CoronaVac в Украине применяют для вакцинации маломобильных групп населения, людей с инвалидностью и тех, кто за ними ухаживает. Также прививки получат педагоги, которые будут привлечены к ВНО в 2021 году, олимпийцы и паралимпийцы, а также сотрудники патрульной полиции.

Напомним, ранее мы сообщали, что научное открытие в изучении коронавируса удалось сделать американским исследователям. Ученые установили, что «супердегустаторы», то есть люди, чувствительные к пище с горьким вкусом, менее уязвимы к коронавирусу.