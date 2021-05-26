Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Вакцина Sinovac. Фото:DW

Вакцина Sinovac знову прилетіла до України — кого щепитимуть

26 тра 2021, 21:39
999

Вакцина Sinovac прибула до України черговою партією. У середу, 26 травня, було доставлено 500 тис. доз китайської вакцини.

Україна вже отримала 1,2 млн доз CoronaVac із законтрактованих 1,9 млн доз цього препарату. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

Одразу після прибуття вакцину від коронавірусу відправили на лабораторну перевірку.

Це інактивована вакцина, яка містить у своєму складі неактивний, «вбитий» вірус. Організм реагує на нього та виробляє імунітет. Температура зберігання +2…+8 ℃, препарат не потребує особливих умов холодового ланцюга, — нагадали в МОЗ.


Зазначимо, CoronaVac в Україні застосовують для вакцинації маломобільних груп населення, людей з інвалідністю й тих, хто за ними доглядає. Також щеплення дістануть освітяни, які будуть залучені до ЗНО у 2021 році, олімпійці та паралімпійці і співробітники патрульної поліції.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що наукове відкриття у вивченні коронавірусу вдалося зробити американським дослідникам. Вчені встановили, що «супердегустатори», тобто люди, чутливі до їжі з гірким смаком, менш уразливі до коронавірусу.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів