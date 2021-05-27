Россия не пустила в свое воздушное пространство самолет из Европы. Фото: ukrinform.com

https://racurs.ua/n155215-rossiya-ne-pustila-v-svoe-vozdushnoe-prostranstvo-samolet-iz-evropy.html

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Французская авиакомпания AirFrance отменила рейс AF1154 Париж-Москва из-за отсутствия разрешения на заход в воздушное пространство Российской Федерации.

Рейс был отменен в среду, 26 мая. Российским СМИ одна из пассажирок передала видеозапись разговоров экипажа самолета с пассажирами. Впоследствии эту информацию также подтвердил офис Air France. Об этом сообщает «Новая газета».

У нас до сих пор нет никакой информации, к сожалению. Нет разрешения войти в воздушное пространство Российской Федерации до сих пор, — обращается пилот рейса к пассажирам по громкоговорителю.

После этого капитан судна объявил, что рейс отменен.

Пассажирка рассказала, что отсутствие ответа от российских диспетчеров — «очень необычная ситуация». Впоследствии экипаж связал запрет войти в российское воздушное пространство с решением Air France прекратить полеты через Беларусь.

В офисе Air France подтвердили, что отмена рейса в Россию связана с необходимостью обходить воздушное пространство Беларуси. При этом остальные самолеты France и других авиакомпаний, летевшие в обход Беларуси 26 мая, смогли пересечь воздушное пространство РФ.

Напомним, 26 мая самолет белорусской авиакомпании «Белавиа», который планировал выполнить рейс Минск-Барселона, после долгого кружения в небе Беларуси, вернулся в минский аэропорт. Впоследствии стало известно, что Польша не пустила его в свое воздушное пространство.

Источник: «Новая газета»