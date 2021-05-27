ВМС Украины и Британии отразили атаку врага в Черном море - военные учения

https://racurs.ua/n155216-vms-ukrainy-i-britanii-otrazili-ataku-vraga-v-chernom-more-foto.html

Ракурс

Военно-морские силы Вооруженных сил Украины и Великобритании провели совместные учения PASSEX в северо-западной части Черного моря. Коммуникация между экипажами происходила на английском языке.

Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВСУ в Фейсбук.

Целью учений было обеспечение безопасности в Черноморском регионе, совершенствование обучаемости и совместимости экипажей кораблей двух стран в соответствии со стандартами НАТО. В маневрах участвовал вертолет Ми-14 морской авиационной бригады украинского флота.

Двухдневные учения проходили в несколько этапов. В частности, корабельно-катерная группа отработала:

маневрирование в костюмах и ордерах,

организацию противовоздушной обороны,

отражение атак скоростных малоразмерных плавсредств противника,

постановку дымовой завесы.

Во время выполнения общих элементов основное внимание уделялось повышению совместимости и слаженности действий экипажей, — сообщают военные.

Также ВМС отработали передачу грузов, ведение разведки и проведение поисково-спасательных операций.