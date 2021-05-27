Курс гривны ослабил НБУ - сколько стоят доллар и евро

https://racurs.ua/n155219-kurs-grivny-oslabil-nbu-skolko-stoyat-dollar-i-evro.html

Ракурс

Курс гривны к доллару ослабил на девять копеек Национальный банк Украины, установив его на уровне 27,55 грн/долл. Об этом 27 мая сообщает НБУ.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 33,67 грн/евро против 33,66 грн/евро днем ранее.

26 мая котировки гривны к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,55−27,57 грн/долл., а 25 мая — в пределах 27,48−27,50 грн/долл.

Отметим, что украинцы стали активнее нести деньги в банки — сумма вкладов физических лиц (в том числе ФЛП) в банках-участниках Фонда гарантирования на 1 мая составила 621,65 млрд грн, что на 10,35 млрд грн больше показателя на 1 апреля.

Напомним, 24 мая сообщалось, что курс гривны к доллару в Украине упал на одну копейку — тогда валюта стоила 27,45 грн. Евро также подешевело и стоило 33,47 грн.