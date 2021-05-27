Стало відомо, які телеканали України належать олігархам

https://racurs.ua/ua/n155221-stalo-vidomo-yaki-telekanaly-ukrayiny-nalejat-oligarham.html

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Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов назвав приблизну кількість олігархів в Україні — 13, а також їхню головну ознаку — «вплив на владу».

Прізвища тут не мають жодної різниці: Медведчук, Коломойський, Порошенко, Ахметов, Пінчук, Фірташ чи будь-хто інший. Важливо одне — ти готовий працювати законно та прозоро чи хочеш і надалі створювати монополії, контролювати ЗМІ, впливати на депутатів та інших державних службовців? — раніше у відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський.

Водночас, «ВВС Україна», посилаючись на дані структури власності, яку зобов’язані розкривати медіа, зазначає, що майже всі українські телеканали належать особам, яких президент Зеленський перелічив у своєму зверненні.

Телеканал «Україна» та «Україна 24» входять до групи SCM, яку контролює найбагатший бізнесмен Рінат Ахметов. Серед власників «Інтеру» вказані Дмитро Фірташ, а також Сергій Льовочкін та Валерій Хорошковський. Телеканал «1+1» належить Ігорю Коломойському. Телеканали ICTV та СТБ належать бізнесмену Віктору Пінчуку та його дружині Олені, доньці президента Леоніда Кучми. «5 канал» та «Прямий» належать екс-президенту Петру Порошенку, — зазначає ВВС.

Каналом «Еспресо» володіє син бізнесмена Костянтина Жеваго, Іван Жеваго.

Нагадаємо, що лютому Зеленський затвердив рішення РНБО про запровадження санкцій щодо нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака — так званого «гаманця» Віктора Медведчука, а також телеканалів «112», «ZIK» та «NewsOne», які йому належать.

Джерело: ВВС