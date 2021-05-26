Гендиректор Dragon Capital придбав “Українську правду”

https://racurs.ua/ua/n155189-gendyrektor-dragon-capital-prydbav-ukrayinsku-pravdu.html

Ракурс

«Українська правда», інтернет-видання, отримало нового власника. Ним став гендиректор інвестфонду Dragon Capital Томаш Фіала. Редактор-засновниця УП Олена Притула сьогодні передала йому 100% корпоративних прав на медіа та всі його активи, які тепер стануть власністю групи компаній Dragon Capital.

Про це 26 травня повідомила редакція видання.

Сторони домовилися не змінювати редакційну політику видання та підходи до роботи. Головною редакторкою залишатиметься Севгіль Мусаєва, а Олена Притула виконуватиме роль редакторки-засновниці.

Нагадаємо, що Томаш Фіала вже є власником медіапроекту «Новое время». В УП наголошують, що редакція НВ продовжить свою роботу незалежно від їхньої редакції.

Ми продовжимо практику невтручання власника в редакційну політику УП й раді анонсувати підписання відповідного документа, що буде у вільному доступі на сайті «Української правди», — повідомив новий власник видання.

Dragon Capital, за словами УП, розглядає цю інвестицію як «ще один крок до підтримки вільних медіа та свободи слова в Україні».