Про що говоритимуть Путін та Лукашенко в Сочі. Фото: kommersant.ru

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Дату зустрічі президента РФ Володимира Путіна та самопроголошеного глави Білорусі Олександра Лукашенка назвали у Кремлі.

Вони зустрінуться у Сочі найближчої п’ятниці, 28 травня. Путін та Лукашенко не планують робити заяви чи виступи для преси під час переговорів. Про це 26 травня заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, повідомляє РІА «Новости».

У нас готується такий робочий візит. Це буде бесіда двох президентів, яку планується продовжити за робочим обідом, — заявив він.

Олександр Лукашенко заявляв, що насамперед планує обговорити з Путіним питання економіки. Пєсков не виключає, що білоруський диктатор проінформує Путіна про стан білоруської економіки. Також Лукашенко заявив, що Білорусь і РФ можуть вибудувати «потужну систему взаємин і єдності».

Нагадаємо, на початку травня глави Білорусі та РФ Олександр Лукашенко і Володимир Путін поговорили по телефону й обговорили ситуацію в Україні. Також два президенти обговорили прагнення країни до тісної взаємодії з НАТО.

Джерело: РІА «Новости»