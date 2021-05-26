Лукашенко заявив про «мільйони голодних українців» на кордоні

Лукашенко заявив про «мільйони голодних українців» на кордоніhttps://racurs.ua/ua/n155181-lukashenko-zayavyv-pro-milyony-golodnyh-ukrayinciv-na-kordoni.htmlРакурс
Олександр Лукашенко, самопроголошений президент Білорусі, озвучив фейк про Україну, виступаючи сьогодні перед членами парламенту, Конституційної комісії та представниками органів держуправління.
Лукашенко заявив, що в Україні мільйони людей живуть в умовах тотального зубожіння через дії олігархів, які нібито ешелонами вивозять з країни чорнозем.
Мільйони українців стоять на західному кордоні, вимолюючи шматок хліба, а олігархи ешелонами вивозять чорнозем, — заявив самопроголошений президент Білорусі.
Також Лукашенко згадав Україну, коментуючи заборони на авіапольоти через повітряний простір Білорусі, запроваджені після інциденту з літаком авіакомпанії Ryanair рейсу Афіни-Вільнюс, з котрого після примусової посадки в Мінську білоруські силовики зняли опозиціонера Романа Протасевича.
Не подобається літати через безпечну Білорусь — літайте там, де «угробили» 300 людей, — заявив він, вочевидь, посилаючись на катастрофу авіалайнера Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, якого збили в небі над Донбасом 17 липня 2014 року.