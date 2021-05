Моряки пікетують посольство США. Фото: PavlovskyNEWS

Протест моряків проходить біля стін посольства США в Україні у середу, 26 травня.

Моряки, які виступають проти корупції у сфері їх дипломування, раніше зверталися в Міністерство інфраструктури та Офіс президента, але не отримали допомоги. Учасники акції хочуть заручитися підтримкою американців у їх боротьбі за прозору систему підтвердження дипломів. Про це повідомляє Telegram-канал PavlovskyNEWS.

У кінці квітня Мінінфраструктури затвердило нову процедуру дипломування, тому іспити морякам здавати не треба було. Однак це розпорядження згодом заморозив Окружний адміністративний суд Києва. Протестуючі розповідають, що зараз за можливість продовжувати працювати доводиться платити хабар у сумі 6−12 тис. дол.

Учасники акції скандують Please, help us («Будь ласка, допоможіть нам») біля стін посольства США. Акція проходить мирно, порядок охороняє поліція.

Нагадаємо, 25 січня в Одеській області моряки перекривали рух трасою Одеса-Київ в районі села Дачне. Мітингувальники виступали проти корупції в сфері дипломування моряків.

