Протест моряков проходит у стен посольства США в Украине в среду, 26 мая.

Моряки, которые выступают против коррупции в сфере их дипломирования, ранее обращались в Министерство инфраструктуры и Офис президента, но не получили помощи. Участники акции хотят заручиться поддержкой американцев в их борьбе за прозрачную систему подтверждения дипломов. Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNEWS.

В конце апреля Мининфраструктуры утвердило новую процедуру дипломирования, поэтому экзамены морякам сдавать не надо было. Однако это распоряжение впоследствии заморозил Окружной административный суд Киева. Протестующие рассказывают, что сейчас за возможность продолжать работать приходится платить взятку в сумме 6−12 тыс. долл.

Участники акции скандируют Please, help us («пожалуйста, помогите нам») у стен посольства США. Акция проходит мирно, порядок охраняет полиция.

Напомним, 25 января в Одесской области моряки перекрывали движение по трассе Одесса-Киев в районе села Дачное. Митингующие выступали против коррупции в сфере дипломирования моряков.

