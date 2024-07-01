Захватить Раду, устранить действующую власть – в Киеве разоблачили активистов, планировавших провокации

https://racurs.ua/n196856-zahvatit-radu-ustranit-deystvuuschuu-vlast-v-kieve-razoblachili-aktivistov-planirovavshih.html

Ракурс

СБУ викрила групу громадських «активістів», які готували низку провокацій у Києві 30 червня. Під виглядом проведення так званого «віче» підозрювані планували оголосити про «усунення від влади» чинного військово-політичного керівництва України.

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У СБУ стверджують, що фігуранти сподівалися захопити будівлю Верховної Ради України та заблокувати її роботу. Правоохоронці завчасно викрили протиправні наміри підозрюваних, задокументували їхню підривну діяльність і затримали організаторів.

Щоб зібрати людей, організатори мали влаштувати в центрі столиці нібито мирне зібрання. Але більшість учасників заходу хотіли використати «у темну» — не розкриваючи їм справжні наміри щодо провокацій.

Їм загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.