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Ракурс
Александр Лукашенко, фото: Sputnik

Лукашенко заявил о «миллионах голодных украинцев» на границе

26 мая 2021, 13:51
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Александр Лукашенко, самопровозглашенный президент Беларуси, озвучил фейк об Украине, выступая сегодня перед членами парламента, Конституционной комиссии и представителями органов госуправления.

Лукашенко заявил, что в Украине миллионы людей живут в условиях тотального обнищания из-за действий олигархов, которые якобы эшелонами вывозят из страны чернозем.

Миллионы украинцев стоят на западной границе, вымаливая кусок хлеба, а олигархи эшелонами вывозят чернозем, — заявил самопровозглашенный президент Беларуси.

Также Лукашенко вспомнил Украину, комментируя запреты на авиаполеты через воздушное пространство Беларуси, введенные после инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair рейса Афины-Вильнюс, с которого после принудительной посадки в Минске белорусские силовики сняли оппозиционера Романа Протасевича.


Не нравится летать через безопасную Беларусь — летайте там, где «угробили» 300 человек, — заявил он, очевидно, ссылаясь на катастрофу авиалайнера Boeing-777 авиакомпани Malaysia Airlines, которого сбили в небе над Донбассом 17 июля 2014 года.

Источник: Ракурс


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