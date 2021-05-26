Лукашенко заявил о «миллионах голодных украинцев» на границе

Лукашенко заявил о «миллионах голодных украинцев» на границеhttps://racurs.ua/n155181-lukashenko-zayavil-o-millionah-golodnyh-ukraincev-na-granice.htmlРакурс
Александр Лукашенко, самопровозглашенный президент Беларуси, озвучил фейк об Украине, выступая сегодня перед членами парламента, Конституционной комиссии и представителями органов госуправления.
Лукашенко заявил, что в Украине миллионы людей живут в условиях тотального обнищания из-за действий олигархов, которые якобы эшелонами вывозят из страны чернозем.
Миллионы украинцев стоят на западной границе, вымаливая кусок хлеба, а олигархи эшелонами вывозят чернозем, — заявил самопровозглашенный президент Беларуси.
Также Лукашенко вспомнил Украину, комментируя запреты на авиаполеты через воздушное пространство Беларуси, введенные после инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair рейса Афины-Вильнюс, с которого после принудительной посадки в Минске белорусские силовики сняли оппозиционера Романа Протасевича.
Не нравится летать через безопасную Беларусь — летайте там, где «угробили» 300 человек, — заявил он, очевидно, ссылаясь на катастрофу авиалайнера Boeing-777 авиакомпани Malaysia Airlines, которого сбили в небе над Донбассом 17 июля 2014 года.