Лукашенко заявил о «миллионах голодных украинцев» на границе

Александр Лукашенко, фото: Sputnik

https://racurs.ua/n155181-lukashenko-zayavil-o-millionah-golodnyh-ukraincev-na-granice.html

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Александр Лукашенко, самопровозглашенный президент Беларуси, озвучил фейк об Украине, выступая сегодня перед членами парламента, Конституционной комиссии и представителями органов госуправления.

Лукашенко заявил, что в Украине миллионы людей живут в условиях тотального обнищания из-за действий олигархов, которые якобы эшелонами вывозят из страны чернозем.

Миллионы украинцев стоят на западной границе, вымаливая кусок хлеба, а олигархи эшелонами вывозят чернозем, — заявил самопровозглашенный президент Беларуси.

Также Лукашенко вспомнил Украину, комментируя запреты на авиаполеты через воздушное пространство Беларуси, введенные после инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair рейса Афины-Вильнюс, с которого после принудительной посадки в Минске белорусские силовики сняли оппозиционера Романа Протасевича.