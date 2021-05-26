О чем будут говорить Путин и Лукашенко в Сочи. Фото: kommersant.ru

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Дату встречи президента РФ Владимира Путина и самопровозглашенного главы Беларуси Александра Лукашенко назвали в Кремле.

Они встретятся в Сочи в ближайшую пятницу, 28 мая. Путин и Лукашенко не планируют делать заявления или выступления для прессы во время переговоров. Об этом 26 мая заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает РИА «Новости».

У нас готовится такой рабочий визит. Это будет беседа двух президентов, которую планируется продолжить за рабочим обедом, — заявил он.

Александр Лукашенко заявлял, что планирует обсудить с Путиным вопросы экономики. Песков не исключает, что белорусский диктатор проинформирует Путина о состоянии белорусской экономики. Также Лукашенко заявил, что Беларусь и РФ могут выстроить «мощную систему взаимоотношений и единства».

Напомним, в начале мая главы Беларуси и РФ Александр Лукашенко и Владимир Путин поговорили по телефону и обсудили ситуацию в Украине. Также два президента обсудили стремление страны к тесному взаимодействию с НАТО.

Источник: РИА «Новости»