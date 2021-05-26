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Ракурс
Давид Арахамия, фото: СТЫК

Арахамия возглавил наблюдательный совет госучреждения

26 мая 2021, 14:57
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Давид Арахамия, глава парламентской фракции «Слуга народа», стал членом Наблюдательного совета госучреждения «Офис по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest».

Также Арахамию избрали главой этого Наблюдательного совета. Министр Кабинета министров Олег Немчинов сообщил об этом в своем Telegram-канале.


Кроме Арахамии, в состав Наблюдательного совета вошли:

  • заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков;
  • президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер;
  • исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко;
  • министр Кабинета министров Олег Немчинов;
  • президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков;
  • исполнительный директор «Украинского дома в Давосе» Александра Чопивски;
  • народный депутат Украины Галина Янченко.

UkraineInvest — это постоянно действующий совещательный орган при Кабмине, созданный в октябре 2016 года. Цель его деятельности — привлечение в Украину прямых иностранных инвестиций и совершенствования имиджа государства как привлекательной для инвестирования страны.

Источник: Ракурс


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