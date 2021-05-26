Арахамия возглавил наблюдательный совет госучреждения

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Давид Арахамия, фото: СТЫК
Арахамия возглавил наблюдательный совет госучрежденияhttps://racurs.ua/n155187-arahamiya-vozglavil-nabludatelnyy-sovet-gosuchrejdeniya.htmlРакурс
Давид Арахамия, глава парламентской фракции «Слуга народа», стал членом Наблюдательного совета госучреждения «Офис по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest».
Также Арахамию избрали главой этого Наблюдательного совета. Министр Кабинета министров Олег Немчинов сообщил об этом в своем Telegram-канале.
Кроме Арахамии, в состав Наблюдательного совета вошли:
- заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков;
- президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер;
- исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко;
- министр Кабинета министров Олег Немчинов;
- президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков;
- исполнительный директор «Украинского дома в Давосе» Александра Чопивски;
- народный депутат Украины Галина Янченко.
UkraineInvest — это постоянно действующий совещательный орган при Кабмине, созданный в октябре 2016 года. Цель его деятельности — привлечение в Украину прямых иностранных инвестиций и совершенствования имиджа государства как привлекательной для инвестирования страны.
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