Арахамия возглавил наблюдательный совет госучреждения

Давид Арахамия, фото: СТЫК

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Давид Арахамия, глава парламентской фракции «Слуга народа», стал членом Наблюдательного совета госучреждения «Офис по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest».

Также Арахамию избрали главой этого Наблюдательного совета. Министр Кабинета министров Олег Немчинов сообщил об этом в своем Telegram-канале.

Кроме Арахамии, в состав Наблюдательного совета вошли:

заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков;

президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер;

исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко;

министр Кабинета министров Олег Немчинов;

президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков;

исполнительный директор «Украинского дома в Давосе» Александра Чопивски;

народный депутат Украины Галина Янченко.

UkraineInvest — это постоянно действующий совещательный орган при Кабмине, созданный в октябре 2016 года. Цель его деятельности — привлечение в Украину прямых иностранных инвестиций и совершенствования имиджа государства как привлекательной для инвестирования страны.