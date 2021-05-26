Арахамія очолив наглядову раду держустанови

Давид Арахамія, фото: СТИК

https://racurs.ua/ua/n155187-arahamiya-ocholyv-naglyadovu-radu-derjustanovy.html

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Давид Арахамія, очільник парламентської фракції «Слуга народу», став членом Наглядової ради держустанови «Офіс із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest».

Також Арахамію обрала головою цієї Наглядової ради. Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов повідомив про це у своєму Telegram-каналі.

Окрім Арахамії, до складу Наглядової ради увійшли:

заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков;

президент Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер;

виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації Ганна Дерев’янко;

міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов;

президент Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков;

виконавчий директор «Українського дому в Давосі» Александра Чопівські;

народний депутат України Галина Янченко.

UkraineInvest — це постійно діючий дорадчий орган при Кабміні, створений у жовтні 2016 року. Мета його діяльності — залучення в Україну прямих іноземних інвестицій та вдосконалення іміджу держави як привабливої для інвестування країни.