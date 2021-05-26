Российский актер Александр Петров. Фото: eg.ru

https://racurs.ua/n155186-sankcii-protiv-11-rossiyskih-artistov-anonsirovalo-pravitelstvo-ukrainy.html

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Санкции против российских актеров может ввести Совет национальной безопасности и обороны Украины.

Кабинет министров Украины 26 мая предложил СНБО ввести на три года санкции в отношении 11 российских актеров и артистов, которые незаконно посещали оккупированный Крым, а также организовывали там концерты и другие публичные мероприятия. Санкции предусматривают отказы в предоставлении виз и применении других запретов на въезд на территорию Украины. Об этом шла речь на заседании правительства, которое транслировалось в YouTube.

В список артистов попали российские актеры театра и кино Владимир Вдовиченков, Жанна Эппле, Ольга Кабо, Дмитрий Орлов, Александр Петров, Евгений Пронин, Евгений Стычкин, Павел Трубинер, Алексей Чадов, а также исполнители Анастасия Сланевська (творческий псевдоним Слава) и Ярослав Сумишевський. В документе отмечается, что они создают реальные и потенциальные угрозы национальной безопасности Украины во время незаконного посещения Крыма.

В Кабмине считают, что введение санкций против этих лиц в очередной раз подтвердит позицию Украины относительно непризнания оккупации ее территорий, а также продемонстрирует, что Украина готова безотлагательно реагировать на факты нарушения ее национальных интересов.

Напомним, санкции СНБО могут наложить на «земельных махинаторов». Министерство аграрной политики и продовольствия намерено предоставить всю необходимую информацию для применения механизма ограничительных мер.