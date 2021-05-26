Новый праздник появился в Украине

https://racurs.ua/n155185-novyy-prazdnik-poyavilsya-v-ukraine.html

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Новый праздник появился в Украине — Кабинет министров на заседании 26 мая согласовал проект указа президента Владимира Зеленского о введении Дня администратора центра предоставления административных услуг.

Это профессиональный праздник будут отмечать ежегодно 6 сентября. Согласно правительственному документу, праздник вводят, чтобы отметить важную роль администраторов ЦПАУ в обеспечении функционирования государственных сервисов.

По случаю девятой годовщины принятия закона «Об административных услугах» и учитывая, что благодаря качественному и беспристрастному выполнению обязанностей администраторами ЦПАУ увеличивается степень доверия граждан к власти, предлагается ввести в Украине профессиональный праздник — День администратора центра предоставления административных услуг, который отмечать ежегодно 6 сентября, — говорится в документе.

В пояснительной записке к проекту указано, что 6 сентября 2012 года Верховная Рада приняла закон «Об административных услугах», определивший правовые основы реализации прав граждан Украины и юридических лиц в сфере админуслуг.

Впоследствии началось создание сети центров предоставления административных услуг, количество которых по состоянию на 1 января 2021 года составляет 876 ЦПАУ, 59 территориальных подразделений, 356 удаленных рабочих мест администраторов и 15 мобильных центров по предоставлению админуслуг. Сейчас в центрах предоставления административных услуг работает около 5 тыс. администраторов.

Напомним, в 2021 году в Украине рабочими днями будут 250 из 365 календарных дней. В то же время в году будет 115 дней, когда работа не проводится, в том числе 104 выходных и 11 праздничных дней и религиозных праздников.