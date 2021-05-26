Нове свято з’явилося в Україні

https://racurs.ua/ua/n155185-nove-svyato-z-yavylosya-v-ukrayini.html

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Нове свято з’явилося в Україні — Кабінет міністрів під час засідання 26 травня погодив проект указу президента Володимира Зеленського щодо запровадження Дня адміністратора центру надання адміністративних послуг.

Це професійне свято відзначатимуть щорічно 6 вересня. Згідно з урядовим документом, свято запроваджують, щоб відзначити важливу роль адміністраторів ЦНАП у забезпеченні функціонування державних сервісів.

З нагоди дев’ятої річниці ухвалення закону «Про адміністративні послуги» та ураховуючи, що завдяки якісному та неупередженому виконанню обов’язків адміністраторів ЦНАП збільшується ступінь довіри громадян до влади, пропонується запровадити в Україні професійне свято — День адміністратора центру надання адміністративних послуг, яке відзначати щороку 6 вересня, — йдеться в документі.

У пояснювальній записці до проекту вказано, що 6 вересня 2012 року Верховна Рада ухвалила закон «Про адміністративні послуги», який визначив правові засади реалізації прав громадян України та юридичних осіб у сфері адмінпослуг.

Згодом розпочалося створення мережі центрів надання адміністративних послуг, кількість яких станом на 1 січня 2021 року становить 876 ЦНАПів, 59 територіальних підрозділів, 356 віддалених робочих місць адміністраторів та 15 мобільних центрів з надання адмінпослуг. Зараз у центрах надання адміністративних послуг працює близько 5 тис. адміністраторів.

Нагадаємо, у 2021 році в Україні робочими днями будуть 250 з 365 календарних днів. Водночас у році буде 115 днів, коли робота не проводиться, серед яких 104 вихідних і 11 святкових днів і релігійних свят.