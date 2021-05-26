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Ракурс
Карантин в Україні можуть послабити, фото: «Чернівецький промінь»

Карантин в Україні пом’якшать — що дозволять

26 тра 2021, 14:27
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Карантин в Україні, запроваджений у зв’язку з епідемією коронавірусної хвороби COVID-19, можуть пом’якшити.

Міністр культури Олександр Ткаченко заявив про це під сьогодні, 26 травня, час засідання уряду.

Ткаченко озвучив такий перелік запланованих пом’якшень карантину:

  • розширення можливості для проведення концертних масових, культурних заходів;
  • дозвіл працювати різним типам засобів розміщення;
  • зняття тимчасових обмежень для закладів громадського харчування та самоізоляції громадян;
  • дозвіл перетину кордону іноземцям певних країн.

Варто додати, що під час сьогоднішнього засідання уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що ситуація з COVID-19 в Україні покращується другий місяць поспіль.


Станом на сьогодні усі регіони України перебувають у «жовтій» зоні карантину.

Нагадаємо, за минулу добу, 25 травня, в Україні офіційно зафіксовано ще 3 тис. 395 нових випадків COVID-19.

Джерело: Ракурс


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