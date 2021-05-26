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Карантин в Украине могут ослабить, фото: «Черновицкий проминь»

Карантин в Украине смягчат — что позволят

26 мая 2021, 14:27
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Карантин в Украине, введенный в связи с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19, могут смягчить.

Министр культуры Александр Ткаченко заявил об этом во сегодня, 26 мая, на заседании правительства.

Ткаченко озвучил такой перечень запланированных смягчений карантина:

  • расширение возможности для проведения концертных массовых, культурных мероприятий;
  • разрешение работать различным типам средств размещения;
  • снятие временных ограничений для заведений общественного питания и самоизоляции граждан;
  • разрешение пересечения границы иностранцам определенных стран.

Стоит добавить, что во время сегодняшнего заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что ситуация с COVID-19 в Украине улучшается второй месяц подряд.


На сегодня все регионы Украины находятся в «желтой» зоне карантина.

Напомним, за прошедшие сутки, 25 мая, в Украине официально зафиксировали еще 3 тыс. 395 новых случаев COVID-19.

Источник: Ракурс


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