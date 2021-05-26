Индийский мутант COVID-19 выявлен в 53 странах - ВОЗ

https://racurs.ua/n155183-indiyskiy-mutant-covid-19-vyyavlen-v-53-stranah-voz.html

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Индийский вариант коронавирусной инфекции COVID-19, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), распространился в 53 странах и регионах мира. Случаи заражения индийским штаммом B.1.617.2, согласно неофициальным источникам, фиксируются в семи других районах.

Индийский вариант коронавируса классифицируется ВОЗ как «вызывающий беспокойство». Он более заразный, чем ранее известные варианты, однако однозначной оценки возможных последствий его заражением пока нет.

В Индии за сутки от последствий COVID-19 скончались 4 тыс. 157 человек, общее число погибших превысило 311 тыс. За последние 24 часа, по данным Минздрава страны, зарегистрирован 208 тыс. 921 новый случай инфицирования. Население Индии составляет более 1,3 млрд человек.

По данным портала Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 168 млн жителей планеты. В Украине на утро 26 мая выявили 3 тыс. 395 новых случаев инфицирования коронавирусом, умерли 208 пациентов.

Напомним, ранее сегодня стало известно о новом бразильском штамме коронавируса.

Источник: DW