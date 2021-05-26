Увеличение размера пособия при рождении ребенка одобрили в правительстве. Фото: pmg.ua

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Проект закона об увеличении размера пособия при рождении ребенка одобрил Кабинет министров.

Законопроектом «О государственной помощи семьям с детьми» впервые с 2014 года предлагается увеличить размер выплат и установить ежегодную индексацию. Постановление было принято во время заседания правительства 26 мая, которое транслировалось в Youtube.

Авторы инициативы предлагают повысить выплаты из бюджета при рождении ребенка с 1 января 2022 года до 50 тыс. грн. Выплата пособия будет производиться единовременно в размере 25% общего размера, остальная сумма будет выплачиваться в течение следующих 36 месяцев равными частями в порядке, установленном Кабинетом министров.

Правительство предусмотрело, что с 1 марта 2023 года и в дальнейшем ежегодно с 1 января предусматривается увеличение размера выплат при рождении ребенка на прогнозный показатель роста индекса потребительских цен (декабрь по сравнению с декабрем предыдущего года). Кроме того, увеличится размер пособия при усыновлении ребенка, поскольку пособие при усыновлении ребенка предоставляется в размере, установленном для выплаты пособия при ее рождении.

Как известно, сейчас размер помощи составляет 41 тыс. 280 грн, из которых 10 тыс. 320 грн выплачиваются сразу, а остальные в течение следующих 36 месяцев.

Напомним, в правительстве подготовили законопроект, которым выплаты при рождении ребенка в Украине могут поднять до 50 тыс. грн и установить ежегодную индексацию.